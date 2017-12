Mayweather, despre confruntarea cu Pacquiao: Meciul secolului, lumea nu trebuie să îl rateze

Pugilistul american Floyd Mayweather a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Los Angeles, că duelul său cu filipinezul Manny Pacquiao, programat la 2 mai, este "meciul secolului" şi o confruntare pe care lumea nu trebuie să o rateze, informează Daily Mail. "A fost «un drum lung», dar am ajuns în acest punct. 2 mai, meciul secolului. Este cel mai bun împotriva celui mai bun, iar Pacquiao este unul dintre cei mai buni boxeri ai acestei ere. Este un meci pe care lumea nu trebuie să îl rateze, o confruntare incredibilă. Meci plin de acţiune. Mă dedic total, mă antrenez mult, îmi forţez limitele, pentru că nu mi-am dorit niciodată atât de mult să câştig un meci. Şi sunt sigur că şi Manny îşi forţează limitele, pentru că şi el îşi doreşte la fel de mult victoria", a spus Mayweather. La rândul său, Manny Pacquiao a afirmat că speră să îi facă fericiţi pe fani la 2 mai: "Cred că pentru voi, fanii boxului, este ceea ce aşteptaţi de cinci ani. Meciul va avea loc şi ştiu că sunteţi foarte entuziasmaţi. Ne vom antrena amândoi foarte bine pentru acest meci şi vom face tot ce vom putea în 2 mai pentru a vă face fericiţi". Mayweather va boxa cu filipinezul Manny Pacquiao în 2 mai, la MGM Grand Arena din Las Vegas. Preţurile biletelor pentru această confruntare sunt de 1.500 până la 7.500 de dolari. Floyd Mayweather, 37 de ani, este neînvins în 47 de meciuri, iar Pacquiao, 36 de ani, are 57 de victorii şi cinci înfrângeri în 64 de partide. Americanul deţine centurile WBC şi WBA la categoria supermijlocie, iar Pacquiao are centura WBO. Negocierile pentru acest meci durau de cinci ani, iar bursa ar urma să fie de circa 250 de milioane de dolari. Pacquaio ar urma să primească 40 la sută din încasări, iar Mayweather 60 la sută.