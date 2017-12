Mazăre a demisionat după 15 ani la cârma Primăriei

10:08:12 / 23 Mai 2015

Mazare a facut si destule lucruri bune

Sa fim corecti ! In acest articol sau spus si lucrurile bune pe care le-a facut si asa este ! Bravo lui ! Ce pot eu reclama : Cazinoul ,Echipa FC Farul ,pretul f.mare al gigacaloriei,pretul f.mare al apei,pretul f. mare cu salubritatea(gunoiul) ! Sa corecteze cei care vor veni primari aceste neampliniri ! Oricum a fost un primar mult mai bun decat cei dinaintea lui ! Oricum ,pentru nevoiasi decat alti din tara asta ! Si-a castigat mandatele de primar prin vot nu a fost pus fara voturi ! Si a fost in jut de 65%. Au fost si 35% care nu l-au votat ,probabil ca faceti parte din acestia supercriticilor ! Asa e in democratie,ce sa faci,te supui majoritati ,dar aproape intotdeauna majoritatea are dreptate ! Totusi aveti prea multa rautate in voi,prea multa pizma,prea mult venin supercriticilor ! ar fi bine sa vina acum un primar care sa va,sa ne multumeasca pe toti,dar e foarte putin probabil ! Dar si pe acela o sa-l criticati probabil ca turbatii ,fara sa puneti in balanta si bunele si relele ! Nimic nu e perfect, nici chiar voi supercriticilor !