Meci decisiv pentru CSU Neptun

10:57:58 / 14 Mai 2015

Play -Out

Cu tot respectul pentru reporteri, dar utilizarea excesiva a termenului "Play-out" devine o problema grava de exprimare in corecta in limba romana. Sunt cunoscator de limba engleza, dar utilizarea acestui termen in creaza dificultati in retinerea acuratetei exprimarii. Daca termenul inseamna "eliminare" cum se utiliza corect in competitia de tipul " cupa" ar insemna ceva corect, dar atunci nu s-ar mai pune problma de puncte, daca este clasament in competitia nationala si clasamentul se face pe puncte, atunci nu ar fi traducerea corecta "castigi, mergi inainte, pierzi, iesi din competitie". Var og sa utilizati termenii pe intelesul marei mase de ascultatori sau cititori si nu doar pentru eventualii specialisti cu inalte cunostinte de limba engleza.