Meci decisiv pentru viitorul lui Selymes

După o serie de trei meciuri fără victorie, în care a încasat opt goluri şi a marcat unul singur, Săgeata Năvodari are nevoie de un succes în partida programată în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Farul” din Constanţa. În meciul din etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal, împotriva celor de la Oţelul Galaţi, Săgeata trebuie să învingă pentru a se menţine în grafic în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit de conducerea clubului: menţinerea în prima ligă. Partida este cu atât mai importantă cu cât năvodărenii vor da piept cu o altă echipă aflată în partea inferioară a clasamentului, gruparea din oraşul de pe malul Dunării venind după o serie de şase jocuri fără victorie. În plus, gazdele vor juca şi pentru antrenorul Tibor Selymes, ameninţat cu demiterea dacă Săgeata nu va lua cele trei puncte în faţa gălăţenilor.

„Nu mă interesează ce se întâmplă în tabăra adversarilor, ci doar să ne facem jocul. Ştiu că am pierdut clar ultimele două jocuri, dar am întâlnit echipe care sunt peste noi din punct de vedere valoric. Avem jucători tineri, de perspectivă, care pot deveni foarte buni, dar în acest moment nu ne putem bate cu echipele puternice din campionatul intern. Chiar şi aşa, cu excepţia meciului cu Pandurii, când am evoluat sub orice critică, am avut perioade bune de joc, în care am fost peste adversar, dar tinereţea şi-a spus cuvântul şi am căzut după golurile primite sau pe final de partidă”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. „Ne dorim foarte mult victoria, ne-am pregătit foarte bine în această săptămână şi trebuie să luăm cele trei puncte”, a completat mijlocaşul Florin Achim. În ciuda orei târzii, oficialii năvodăreni speră să vină cât mai mulţi spectatori în tribune, mai ales că intrarea este liberă. Echipa probabilă de start a Săgeţii: Panagopoulos - Peteleu, Mera, L. Munteanu, V. Lupu - N’Doye, Vezan - Florean, V. Dinu, Fl. Achim - M. Roman II.