Meci special pentru FC Farul la Bacău

Fără nicio șansă la promovare după ce a înregistrat înfrângeri pe linie în play-off-ul Seriei I a Ligii a 2-a, FC Farul încheie turul fazei finale a campionatului cu o partidă în fieful celor de la SC Bacău, programată vineri, de la ora 17.00, în etapa a 5-a. Întâlnirea reprezintă startul unui nou mandat pe banca tehnică a grupării de pe litoral pentru Ion Barbu, care a preluat funcția de antrenor principal după plecarea lui Ilie Stan. Chiar dacă este conștient că are o misiune dificilă, fostul căpitan al constănțenilor speră să obțină cel puțin un punct la Bacău și să oprească „seria neagră” de patru eșecuri consecutive. Pentru FC Farul va fi și un meci special, urmând ca elevii lui Ion Barbu să evolueze cu banderole negre și să țină un moment de reculegere înainte de startul partidei, în memoria celui mai mare fotbalist din istoria grupării de pe litoral, Dumitru Antonescu, decedat la începutul săptămânii. ”Vom face tot posibilul pentru a ne adjudeca cele trei puncte puse în joc, cu atât mai mult cu cât ne dorim să obținem o victorie în memoria lui nea Mitică Antonescu”, a spus Ion Barbu.

PĂTULEA, REPRIMIT ÎN LOT

Chiar dacă oficialii clubului au anunțat că i-au reziliat contractul după incidentul violent din vestiar cu președintele Auraș Brașoveanu și cu fostul antrenor Ilie Stan, atacantul Adrian Pătulea a fost reprimit în lot și va începe ca titular jocul de la Bacău. „Eu am fost cel care l-a rechemat la echipă, după ce am discutat cu patronul clubului, Giani Nedelcu, iar acesta a fost de acord. Sper că-și va face datoria, așa cum de fapt și-a făcut-o în mare parte până acum”, a explicat antrenorul constănțean, care a adăugat că nu va miza doar pe jucătorii tineri, așa cum făcuse precedesorul său: „Or să intre în teren cei care consider eu că merită!”.

Echipa probabilă a FC Farul: Negrilă - Băjan, D. Bratu, Ad. Ionescu, Zugravu - Corcoveanu, V. Munteanu, C. Milea, C. Neagu - Pătulea, S. Chiţu. Tot vineri sunt programate și celelalte meciuri din etapa a 5-a a play-off-ului: Academica Clinceni - Dacia Unirea Brăila (ora 11.00) și Rapid București - Dunărea Călărași (ora 17.30, în direct la Digisport 1). Clasament play-off: 1. Călăraşi 31p (golaveraj: 11-3), 2. Rapid 31p (5-6), 3. Brăila 28p (9-5), 4. Clinceni 24p (8-8), 5. SC Bacău 22p (7-6), 6. FC FARUL 19p (2-14).

