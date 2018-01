MEDGIDIA - Colectarea selectivă a deşeurilor menajere, proiect prioritar

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă, stadiul de implementare a proiectului ,,Reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare şi transport deşeuri”, proiectul fiind finanţat prin Phare CES 2004. Proiectul are o valoare totală de 703.174,5 euro şi se va finaliza în luna noiembrie a acestui an. Obiectivul general este îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea depozitării deşeurilor solide şi are ca scop modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de colectare şi transport a deşeurilor municipale. La sfîrşitul proiectului vor fi realizate 42 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor în locul platformelor deja existente, vor fi achiziţionate patru autogunoiere pentru transport şi vor fi dotate punctele de colectare cu europubele pentru trei tipuri de deşeuri reciclabile: hîrtie, sticlă, plastic şi unul pentru deşeuri amestecate. Marian Iordache a precizat că beneficiarii sînt locuitorii Medgidiei şi cei din satele Valea Dacilor şi Remus Opreanu, precum şi instituţiile şi agenţii economici. “Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte eliminarea pericolului de îmbolnăvire cauzat de colectarea neconformă a deşeurilor şi împrăştierea acestora în spaţiul public, îmbunătăţirea peisajului urbanistic prin refacerea cadrului natural şi încadrarea punctelor de colectare în mediul ambient. Proiectul este prioritar pentru noi, iar la ora actuală, acesta este în stadiul de promovare a noii modalităţi de colectare a deşeurilor, următoarea etapă fiind cea de informare a populaţiei, printr-o dezbatere publică”, a spus Marian Iordache.