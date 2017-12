MEDGIDIA - Debatere publică privind sistemul de colectare a deşeurilor

Consiliul Local al municipiului Medgidia va organiza, duminică, 25 august 2008, la Casa de Cultură a Sindicatelor ,,Lucian Grigorescu’’, începînd cu ora 11,00, o şedinţă de informare publică cu privire la sistemul de colectare a deşeurilor menajere, implementat prin proiectul ,,Reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare şi transport deşeuri’’, finanţat prin Programul Phare 2004 CES - Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor (fază extinsă). Cu această ocazie, primarul Marian Iordache invită toate persoanele din localitate să îşi exprime opinia cu privire la acest proiect. Proiectul are o valoare totală de 703.174,5 euro şi se va finaliza în luna noiembrie a acestui an. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea depozitării deşeurilor solide şi are ca scop modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de colectare şi transport a deşeurilor municipale. La sfîrşitul proiectului vor fi realizate 42 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor în locul platformelor deja existente, se vor achiziţiona patru autogunoiere pentru transport, vor fi dotate punctele de colectare cu europubele pentru trei tipuri de deşeuri reciclabile: hîrtie, sticlă, plastic şi unul pentru deşeuri amestecate. Beneficiarii proiectului sînt locuitorii Medgidiei şi cei din localităţile arondate administrativ municipiului, Valea Dacilor şi Remus Opreanu, precum şi instituţiile şi agenţii economici. “Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte eliminarea pericolului de îmbolnăvire datorat colectării neconforme a deşeurilor şi împrăştierii acestora în spaţiul public, îmbunătăţirea peisajului urbanistic prin refacerea cadrului natural şi încadrarea punctelor de colectare în mediul ambient”, declarat Iordache.