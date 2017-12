Medgidia schimbă planul... urbanistic

12:33:43 / 09 Septembrie 2014

???

iar latra javrele rosii.. Pentru voi, care sinteti niste prrosti o fi ...cum zici tu.deh ea are permis de conducere in plus, dar pentru cetatenii orasului este o dezechilibrata, inumana, incapabila. medgidia nu a dorit NICIODATA un primar psd...