Medicii dezaprobă distribuirea medicamentelor pentru HIV/SIDA prin farmacii

Specialiştii în boli infecţioase nu sînt de acord cu distribuirea medicamentelor pentru HIV/SIDA prin farmaciile cu circuit deschis. Ei sînt de părere că în acest fel s-ar pierde legătura cu pacientul, una dintre condiţiile principale pentru prelungirea vieţii bolnavilor. „Boala implică multe probleme de ordin psihic, de la reacţiile adverse ale unora dintre medicamente, la probleme sociale şi de percepţie a bolii. Din acest motiv este extraordinar de importantă discuţia cu un medic şi cu un psiholog, iar asta se întîmplă numai în spital. La farmacie n-o să-i întrebe nimeni ce mai fac. Apoi, este foarte important să fie analizate tot timpul efectele medicamentelor, pentru că virusul este extrem de subversiv şi poate deveni rezistent la medicamente. Bolnavii de HIV/SIDA iau combinaţii de substanţe, ajungînd să ia zeci de pastile pe zi şi pot chiar să înceapă să refuze medicaţia”, a declarat directorul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti, prof. dr. Adrian Streinu Cercel. Decizia Ministerului Sănătăţii Publice de distribuire a medicamentelor pentru această categorie de bolnavi, care a intrat în vigoare din primăvara acestui an, a fost dezaprobată şi de organizaţiile pacienţilor HIV/SIDA, care au reclamat nerespectarea dreptului la confidenţialitate şi riscurile de ordin social la care se expun dacă îşi procură medicaţia din farmaciile cu circuit deschis. În ultimii 15 ani, speranţa de viaţă pentru pacienţii cu SIDA care urmează tratamente a crescut de la un an la şapte ani. În România, sînt cunoscute peste 15.000 de cazuri de infectări cu HIV/SIDA însă potrivit unor estimări, numărul acestora ar fi de două ori mai mare.