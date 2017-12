"Mega - Show", mărţişor muzical oferit de studenţii Facultăţii de Arte

Studenţii Facultăţii de Arte, specializările Artele Spectacolului de Teatru şi Pedagogie Muzicală, au oferit, ieri, doamnelor şi domnişoarelor, în Aula Magna a Universităţii "Ovidius", un mărţişor muzical reprezentat de un... "Mega - Show". Audienţa a avut ocazia să urmărescă un spectacol unicat, în cadrul căruia i-au urmărit pe tinerii artişti dînd viaţă unor cunoscuţi interpreţi, atît din ţară, cît şi din străinătate. În acest mod, spectatorii au rememorat melodii cunoscute, de la "Fată dragă" la "Drumurile noastre", "Numai iubirea","O sole mio", "Without you" şi pînă la "Strani amori", "Baby, one more time" şi Macarena".

Show-ul a fost deschis de Bogdan Voşloban, student în anul I, care a interpretat o melodie dedicată celei mai dragi fiinţe, mama. Pe scenă au urcat, apoi, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Luciano Pavarotti, Dan Spătaru, Mădălina Manole şi "Andre". Din spectacol nu a lipsit nici Cleopatra Stratan, care şi-a interpretat cunoscuta piesă "Ghiţă" aşezată pe nelipsita valiză. Fetele de la "Andre", Andreea Bălan şi Andreea Antonescu, au fost, de fapt, doi studenţi talentaţi care au cîntat şi au dansat pe melodiile cu care trupa făcea furori în urmă cu cîţiva ani - “Moşule, ce tînăr eşti", "Liberă la mare" şi "Caravanele". La fel de aplaudat a fost şi Pepe, însoţit pe scenă de Querida, soţia sa, care şi-a etalat "formele" de invidiat.

Spectacolul a adus în centrul atenţiei şi melodii din anii '70, componenţii trupei "ABBA" fiind imitaţi de patru tineri de la Artele spectacolului de teatru. Din program au mai făcut parte Laura Pausini, cu piesa "Strani amori", Shakira, Luminiţa Anghel şi "Sistem", precum şi artişti ca Justin Timberlake, alături de iubita sa din adolescenţă, Britney Spears, Miss Eliot şi Pink. "Atunci cînd am realizat acest spectacol am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul, munca cu... joaca. Fiecare student şi-a ales cîte un interpret, o melodie reprezentativă pentru acesta şi i-a dat viaţă. A fost o plăcere să realizăm acest şi sînt foarte mulţumită de produsul final. Copiii sînt minunaţi", a precizat organizatoarea spectacolului, asist. univ. Daniela Vitcu.

Show-ul s-a încheiat pe ritmurile piesei "Macarena" a grupului "Los del Rios", studenţii părăsind scena în aplauzele şi ovaţiile publicului. Din distribuţia spectacolului au făcut parte studenţi din anii I, II şi III: Bogdan Voşloban, Cătălina Scarlat, Elena Bodnari, Marta Nechifor, Carmen Iancu, Mirabela Moroşanu, Răzvan Lupescu, Victor Petcu, Mihai Gălăţan, Iuliana Simion, Alina Niţă, Corina Iacob şi Iuliana Tamaş.