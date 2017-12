Mega-evenimente în iulie, pe litoral

Odată cu sosirea lunii iulie, peisajul estival se schimbă pe litoral, iar atmosfera devine incendiară la propriu, dar şi la figurat. Cu staţiunea Mamaia în frunte, litoralul românesc va fi zguduit din nou de un „cutremur” generat de paşii petrecăreţilor veniţi din toate colţurile ţării şi din afara ei. Pentru toţi aceştia, cât şi pentru localnici, vor exista, începând din această săptămână, evenimente de mare amploare, pentru toate gusturile şi categoriile de vârstă. Concerte, festivaluri, petreceri, defilări, concursuri şi diverse demonstraţii vor fi la ordinea zilei pe agenda de distracţie a lunii iulie.

CONCERTE ÎN URMĂTOARELE ZILE Vineri seară, cu prilejul Zilei Statelor Unite, clubul Princess din Mamaia găzduieşte evenimentul „4th July American Party”. Petrecerea începe de la ora 22.00, iar invitata specială care va susţine un concert incendiar va fi Lora. Pe lângă concertul frumoasei blonde, vor mai fi numeroase activităţi distractive, precum baie şi dans în spumă, foc de tabără, foc de artificii, dansuri şi muzică live. Tot în Mamaia, la restaurantul Harlequin, are loc pe 10 iulie, de la ora 21.30, un concert cu formaţia Bosquito.

CARNAVALUL DE LA MAMAIA În această săptămână, au loc pregătiri intense pentru cea de-a treia ediţie a Carnavalului Mamaia, care va fi deschis sâmbătă, de la ora 21.00, prin defilarea carelor alegorice de la Perla către Cazino. La ora 22.00, la scena din piaţeta Cazino va avea loc spectacolul de deschidere, în care primarul Constanţei, Radu Mazăre, îl va interpreta pe împăratul roman Cezar, iar solista Delia Matache va fi prinţesa Egiptului, Cleopatra, vor avea loc lupte între gladiatori şi alte scenete spectaculoase.

OUT OF DOORS FEST Cea de-a doua ediţie a festivalului de muzică rock „Out of Doors Fest”, organizat de clubul Doors, va avea loc pe 11 şi 12 iulie, în nordul staţiunii Mamaia, la Doors Beach. Festivalul promite două seri zgomotoase şi memorabile, cu artişti consacraţi. Astfel, „Out of Doors Fest” 2014 îi are ca headlineri pe Viţa de Vie şi Cargo, alături de care vor urca pe scenă şi Omul cu Şobolani, Robin and the Backstabbers, The R.O.C.K., Alternosfera, Byron, EMIL şi Maddriven. Spectacolul va fi prezentat de rockerul Cristi Hrubaru. Festivalul va cuprinde şi activităţi desfăşurate pe timp de zi, iar biletele şi abonamentele se găsesc în vânzare la sediul clubului Doors din Constanţa şi online, pe site-ul iabilet.ro. Un bilet pentru o seară de concert costă 30 de lei, iar abonamentele pentru ambele seri se găsesc la preţul de 50 de lei.

„MAMAIA COPIILOR“ Cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor” se va desfăşura între 10 şi 13 iulie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Evenimentul adună 300 de copii pentru 98 de momente muzicale, peste 400 de costume, 13 show-uri de televiziune şi 20 de melodii în primă audiţie. Biletele pentru acest festival au preţul de 15 lei şi pot fi achiziţionate de la agenţia de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor.

„LIFE IN COLOR“, ÎN PREMIERĂ Cea mai mare petrecere cu vopsea din lume, „Life in Color”, ajunge pentru prima dată în România. Evenimentul va avea loc pe 12 iulie, pe plaja Loft din Mamaia, şi face parte din turneul „Unleash!”. Conform organizatorilor, spectacolul poate fi asemănat cu Cirque du Soleil, la care se adaugă DJ internaţionali, acrobaţii la înălțime şi vopsele. Culorile folosite sunt fosforescente şi sunt pe bază de apă, pentru a nu afecta hainele şi pielea. Singura regulă a petrecerii este de a purta alb, pentru a spori efectele 3D pe vopselele viu colorate. Show-ul este completat de lasere spectaculoase şi artificii, într-o producţie impresionantă. Din line-up fac parte artişti de renume, precum Roger Sanchez, Adventure Club şi Ernesto Ferreyra. Biletele au preţuri între 100 şi 500 de lei.

JULIO IGLESIAS LIVE Starul muzicii latino Julio Iglesias este aşteptat cu entuziasm, în această vară, în România. Iglesias are programate trei concerte: la Mamaia, pe 19 iulie, la Galaţi, pe 20 iulie, şi la Bucureşti, pe 22 iulie. Artistul va putea fi urmărit aici, începând cu ora 20.30, de constănţeni şi de fani din toată ţara, veniţi la mare în vârf de sezon, pe scena care va fi amplasată în zona Summerland din Mamaia Nord. Biletele se pot procura de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, la preţul de 115 lei - sectoare L şi M, 175 lei - sectoare H, I, J, K, 235 lei - sectoare C, D, E, F, G şi 285 lei - sectoare A şi B.

LIBERTY PARADE Tradiţionalul eveniment dance de stradă Liberty Parade se va desfăşura în această vară, pe 26 iulie, pe plaja dintre Venus şi Saturn. Ajuns la ediţia cu numărul XII, evenimentul va reuni pe aceeaşi scenă DJ renumiţi, care vor fi confirmaţi în zilele următoare. Intrarea este liberă şi permisă doar persoanelor care au împlinit 18 ani.