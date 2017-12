Meleşcanu doreşte revitalizarea formatelor trilaterale de cooperare regională

Trilaterala România - Bulgaria - Grecia la nivelul miniștrilor de Externe va avea loc pe 21 iunie, la București, a anunțat ministrul Teodor Meleșcanu. "Am exprimat interesul pentru revitalizarea formatelor trilaterale de cooperare regională, respectiv găzduirea de către partea română a trilateralei România - Bulgaria - Grecia la nivelul miniștrilor de Externe în 21 iunie, și, totodată, am exprimat dorința reluării trilateralei România - Bulgaria - Serbia, cunoscută sub numele de „Grupul de la Craiova”, la nivel de prim-ministru, în perioada următoare, care va fi găzduită probabil tot de partea română", a declarat Meleșcanu, la conferința de presă comună cu vicepremierul bulgar, Ekaterina Spasova Gheceva Zaharieva, ministru al Afacerilor Externe. La rândul său, oficialul bulgar a precizat că aceste formate și-au dovedit utilitatea. "Sunt avantajoase în ceea ce privește coordonarea politicilor și dezvoltarea proiectului comun", a arătat Zaharieva. Ea a subliniat că în formatul România - Bulgaria - Grecia se poate discuta foarte intens despre perspectiva europeană a Parteneriatului Estic și a Balcanilor de Vest. "Trebuie să avem un mesaj politic clar înainte de toate către cetățenii acestor state că perspectiva europeană, în funcție de evoluția și ducerea la îndeplinire, este încă un fapt", a spus oficialul bulgar.

Cei doi au discutat și despre importanța cooperării sectoriale, cu accent pe cooperarea transfrontalieră și adaptarea principalelor proiecte comune în domeniul infrastructurii de transport și de energie. Oficialii și-au exprimat interesul pentru dinamizarea cooperării economice prin identificarea de noi oportunități. "Am evidențiat interesul nostru comun pentru sprijinirea comunităților din ambele state, care pentru noi reprezintă punți reale de dialog bilateral. (...) Am avansat și am subliniat importanța unor proiecte care să contribuie la o anume integrare a comunităților română și bulgară, precum și la conservarea și afirmarea identităților lingvistice și culturale", a adăugat Meleșcanu. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat și cooperarea dintre cele două state pe plan european, exprimându-se dorința de a contribui activ la dezbaterile privind viitorul Uniunii Europene și necesitatea menținerii stabilității în regiunea Balcanilor de Vest. De asemenea, s-a discutat despre prioritățile celor două țări la momentul deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.