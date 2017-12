Mesaj trist de la PNL: la vremuri noi, oameni vechi

22:02:39 / 22 Februarie 2016

S-a rezolvat problema

Liberalii au rezolvat in sfarsit problema alegerilor locale in 2 tururi de scrutin .In primul tur a fost ales Busoi ,in turul 2 a iesit Orban .Ati vazut ce simplu a fost . Pe cand si la Constanta o actiune similara .