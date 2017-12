Mesaje obscene pe uşa Casei de Asigurări de Sănătate

Aderarea la Uniunea Europeană nu este pe placul tuturor românilor, însă dacă scepticii susţin că din 2007 în ţară nu va curge nicidecum laptele şi mierea, mai sînt şi alţii care încearcă să-şi arate neîncrederea apelînd la metode mai puţin convenţionale. Deşi cetăţenii îşi pot exprima liber nemulţumirile, criticînd prestaţia guvernanţilor sau participînd la sondajele tematice realizate de instituţii de prestigiu, fără a mai pune la socoteală faptul că pe clădirile din marile oraşe pot fi văzute la tot pasul grafitti anti - UE, odată cu apropierea datei de aderare, au apărut şi românii care îşi defulează resentimentele în … instituţiile publice! Catalogată ca o glumă proastă, în realitate o infracţiune cu acte în regulă, cu o astfel de problemă se confruntă şi reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa care, la începutul acestei săptămîni, au sesizat Poliţia cu privire la apariţia unor înscrisuri obscene pe una dintre uşile instituţiei.

Directorul CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu a declarat că deşi s-ar fi aşteptat ca mesajele să aducă injurii faţă de activitatea instituţiei, acestea fac trimitere la structura economică în care va intra şi ţara noastră. "În fiecare lună, în intervalul 25 – 27, angajatorii constănţeni vin la noi pentru a depune fişele fiscale în conformitate cu prevederile legale. Aşa s-a întîmplat şi săptămîna trecută, însă de aceasată dată, am desoperit că pe afişul lipit pe o uşă în care figura şi sigla UE, au mai apărut două litere suplimentare, respectiv M şi I. Avînd în vedere că avem monitorizare video permanentă, am verificat imaginile cu toate persoanele care au intrat în acest interval în instituţie, astfel încît am reuşit să descoperim că cel care a scris mesajul obscen este un bărbat care nu pare să aibă mai mult de 30 de ani", a declarat dr. Mocanu. Reprezentanţii instituţiei au înaintat o adresă către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, solicitînd declanşarea unei anchete în vederea identificării angajatorului antieuropean, care riscă să fie amendat cu şase milioane de lei vechi pentru realizarea înscrisurilor obscene în spaţii publice. "Am pus la dispoziţia oamenilor legii caseta cu imaginile în care apare acest individ, dar şi fotografii cu sa. Cu toate că am crezut că astfel de mesaje mai apar doar pe garduri, făcute de copiii cărora le este dor să scrie la tablă, cred că un astfel de individ nu are nemulţumiri faţă de aderarea la UE, ci mai degrabă refulări sexuale. După ce va fi identificat, îi vom pune fotografia la intrarea în clădire, astfel încît oamenii de bun simţ care trec pragul instituţiei noastre să ştie de cine să se ferească", a mai afirmat dr. Mocanu.