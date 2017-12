Michelle Williams şi-a găsit iubitul perfect

Ar fi momentul ca actriţa americană Michelle Williams să spargă ghinionul, când vine vorba despre viaţa ei personală. Şi se pare că şi-a întâlnit bărbatul viselor sale în persoana sculptorului şi pictorului Dustin Yellin. Ceea ce îl face atât de special este că, precum frumoasa actriţă, urăşte Oraşul Îngerilor şi preferă să locuiască la New York. ”Dustin şi Michelle sunt în simetrie perfectă în relaţia lor, iubesc şi urăsc aceleaşi lucruri”, a declarat o sursă din anturajul actriţei. Michelle Williams, care are o fiică, Matilda, în vârstă de 8 ani, din relaţia cu regretatul Heath Ledger, a tot încercat să aibă o relaţie stabilă, dar bărbaţii din viaţa ei erau într-un fel sau altul legaţi de Los Angeles. Actriţa nu s-a simţit în stare să o despartă pe Matilda, născută şi crescută la New York, de mediul şi prietenii săi, mai ales că acolo putea să se dezvolte ca un copil normal, fără să fie vânată de paparazzi pe stradă.

La începutul lui 2012, Michelle Williams l-a întâlnit pe Jason Segel şi cei doi păreau foarte îndrăgostiţi, iar Matilda - fericită în preajma actorului, numai că după aproape un an de zile, cei doi au anunţat că se despart pentru că nu pot să facă faţă presiunii de a locui pe malurile opuse ale continentului. Anterior, Michelle Williams fusese păţită şi în relaţia cu regizorul Spike Jonze, care s-a destrămat în 2009, tot după un an de zile, după ce actriţa a refuzat să se mute la Los Angeles. De această dată, însă, măcar în ceea ce priveşte domiciliul a nimerit-o. Dustin Yellin, cu care se întâlneşte din vara anului trecut, locuieşte la New York, oraş pe care îl adoră, şi nu intenţionează să se mute la Los Angeles, pe care nu îl are deloc la inimă, deşi, culmea, s-a născut în Oraşul Îngerilor. Măcar şi restul să se potrivească...