Microbuz școlar implicat într-un accident! Cinci copii răniți!

Cinci elevi ai Școlii "Cambridge" din Constanța au ajuns luni dimineață la spital, după ce au fost răniți într-un accident rutier care a avut loc în jurul orei 8.00, în municipiul Constanța! Polițiștii au stabilit că șoferul unității de învățământ, un constănțean în vârstă de 63 de ani, a condus microbuzul școlar marca Ford pe strada Tudor Vladimirescu, dinspre bulevardul Mamaia către Avram Iancu. În momentul în care a ajuns la intersecția cu strada Ștefan Mihăileanu, spun anchetatorii, acesta nu a oprit la "Stop" și, în secundele următoare, a intrat în coliziune cu un Volkswagen Passat.

MOBILIZAREA AUTORITĂȚILOR Impactul s-a soldat cu rănirea ușoară a cinci dintre cei nouă copii ce se găseau în microbuz la momentul producerii accidentului, dar și a unei femei. După primirea apelului prin linia unică 112, la fața locului s-au deplasat patru ambulanțe, polițiștii de la Rutieră, dar și pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea". Elevii au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru investigații medicale suplimentare. "Sunt stabili la acest moment, din punct de vedere hemodinamic și respirator. Îi vom duce la spital, pentru controlul de specialitate. Vorbim despre cinci copii și un adult cu răni minore la momentul examinării", a declarat unul dintre angajații Serviciului Județean de Ambulanță Constanța.

Șoferul microbuzului școlar a recunoscut că accidentul s-a petrecut din vina lui. "Eu nu am acordat prioritate. Mergeam încet, dar am văzut mașina aceea prea târziu. Nu am avut timp să mai fac nimic pentru a evita impactul", a precizat bărbatul. La fața locului au ajuns, într-un suflet, și părinții copiilor care se aflau în microbuz. "M-a sunat fiica mea și mi-a spus că a fost un accident. Era speriată, dar acum s-a liniștit", a povestit tatăl unei fetițe.

Oamenii legii i-au testat pe cei doi șoferi implicați în accident cu aparatul Drager și au constatat că aceștia nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii de la Rutieră continuă ancheta.

Reprezentanții Școlii „Cambridge“ au remis luni un comunicat de presă referitor la cele întâmplate. "Polițiștii de la Serviciul Rutier continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului, însă acceptăm faptul că, deși are o experiență de peste 40 de ani, conducătorul microbuzului, din cauza nerespectării semnificației indicatorului rutier “Oprire”, a pătruns în intersecție, unde a intrat în coliziune cu celălalt autoturism. La locul accidentului, cadrele medicale au acordat asistență celor implicați și i-au transportat pe copii la spital pentru investigații suplimentare. Toată lumea este teafără.Conducerea școlii ne confirmă buna gestionare a situației și ne asigură că vor fi luate extra-măsuri de siguranță pentru a preveni astfel de evenimente", se arată în document.