Migraţie de neoprit a medicilor

19:51:34 / 23 Februarie 2014

Comparatie salarii

Saracia tarii este produsa de proasta guvernare din epoca moderna: nicio tara din lume nu are un aparat administrativ ata de mare si nicio tara din lume nu are un aparat represiv atat de mare. Un militian care a facut academia de politie si apoi doua clase primare are salariul mai mare decat un medic pentru ca are periculoasa sarcina sa pazeasca hotii si panaramele din conducerea tarii sau din primarii si, la nevoie, sa traga cu bulanul si cu gloante in cine se apara de hoti. Fara securilate si militie ne-ar fi mai bine pentru ca multor civilizatii le-a fost mai bine, de exemplu cu doua Imperii fara militieni ne-am confruntat de-a lunful istoriei: Imperiul Roman si Imperiul Turc.