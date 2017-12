Mihai Petre s-a înscris în cursa pentru Primăria Constanța

18:17:34 / 11 Aprilie 2016

In afara de politica, mai stie ceva?

Mihai Petre nu mai este membru M10 de ceva vreme. Acum isi face iluzii pe cont propriu. As vrea sa stiu daca a realizat ceva in viata separat de politica. In afara de functiile ocupate pe criterii politice are si altceva in CV? Ce loc de munca are? Mai sta cu parintii? Sau il finanteaza cineva din zona PSD-ului care are interes ciuguleasca din voturile nehotaratilor. Orice vot pentru Palaz, Petre si alti mititei e un vot pentru PSD.