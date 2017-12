Mihai Roman, „dublă“ la tineret

Sosit în această vară la Săgeata Năvodari, Mihai Roman a impresionat în meciurile de pregătire, motiv pentru care a început sezonul ca titular. Atacantul în vârstă de 21 de ani nu a reuşit să marcheze la debut, astfel că a ajuns pe banca de rezerve, dar a revenit în forţă în etapa a şasea, când a marcat de două ori în victoria cu FC Viitorul, scor 3-1. Prestaţia bună i-a adus convocarea la naţionala de tineret a României pentru meciul cu Muntenegru, din preliminariile Campionatului European din 2015, iar Roman nu a dezamăgit. Chiar dacă reprezentativa pregătită de Bogdan Stelea a pierdut cu 3-2, jucătorul grupării de pe litoral şi-a trecut în cont o „dublă”, înscriind în min. 59 şi 90, ultimul gol din lovitură de pedeapsă. „Ne bucură faptul că Roman a confirmat încă o dată şi ne punem mari speranţe în viitorul lui, mai ales că este un jucător foarte tânăr. Îl cunosc bine pentru că am mai lucrat împreună la Universitatea Cluj şi am insistat să-l aduc la Năvodari. Am mare încredere că în scurt timp va fi dorit de cluburile puternice din fotbalul românesc”, a spus managerul general al grupării de pe litoral, Aurelian Băbuţan. Roman este împrumutat pentru un sezon la Săgeata, dar clubul năvodărean are opţiunea de a-l cumpăra definitiv pentru o sumă modică. De asemenea, un alt jucător de la Săgeata, Andrei Peteleu, a evoluat în meciul cu Muntenegru, fundaşul dreapta fiind introdus pe teren în min. 55.

PREGĂTIRI PENTRU STEAUA. Cei doi jucători au revenit ieri în ţară, pregătindu-se alături de coechipieri pentru meciul împotriva campioanei Steaua Bucureşti, programat sâmbătă, de la ora 21.30, în etapa a 7-a a Ligii 1. „Suntem o echipă mică şi nu avem nimic de pierdut în meciul cu Steaua. Jucătorii sunt conştienţi că în astfel de meciuri trebuie să dea totul pe teren, pentru că au şansa de a fi văzuţi de alte cluburi şi astfel să primească oferte convenabile atât pentru ei, cât şi pentru club. Credem în şansa noastră şi ne vom agăţa de orice speranţă, pentru că s-au mai văzut multe surprize în fotbal”, a explicat Băbuţan. Pentru partida din Ghencea, antrenorul Tibor Selymes nu se va putea baza pe atacantul Sorin Chiţu, în continuare accidentat.