Miniroboţi cu capul în... nori

Salonul de electronică CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies) din Japonia expune în acest an minicreaturi numite roboți - Mini Kirobo, RoboHon, Lin-Chan, Robopin -, dar care par uneori figurine animate a căror inteligență este într-un nor informatic sau în creierul uman, semnalează AFP. Robotul Lin-Chan (de la Sharp) poate, de exemplu, să pornească aerul condiționat dacă i se spune că este prea cald, explică unul dintre cei care l-au conceput, Masaki Takeuchi. Totul se bazează pe serviciile de tip cloud computing, care au funcții de inteligență artificială, a precizat cercetătorul. Mărimea (15 cm) și forma robotului au fost alese astfel încât acesta să fie vizibil în casă, dar să nu aibă o prezență atât de semnificativă încât să jeneze.

Toyota recunoaște că personajul său Mini Kirobo, inspirat din mai vârstnicul Kirobo, trimis în spațiu, nu este inteligent. El poate să converseze sau să dea informații pentru că are un sistem de telecomunicații fără fir cu un server care concentrează toate datele și algoritmii pentru analiză și răspuns. După Sony (absent de la salon), care vrea din nou să creeze roboți care să nu aibă neapărat aparență de roboți, Fujitsu, care a conceput Robopin, spune că "inteligența artificială nu este aplicabilă numai acestor creaturi" care imită mai mult sau mai puțin omul sau animalele, ci și tuturor aparatelor din viața cotidiană.

Sigla AI (inteligență artificială) apare deseori pentru a lăuda capacitățile intelectuale ale unor obiecte care ar fi astfel mai aproape de oameni sau chiar i-ar depăși. Dacă acest lucru poate fi valabil pentru o anumită sarcină (o partidă de șah prin calcularea anticipată a tuturor mișcărilor posibile), facultatea de a judeca de la caz la caz în funcție de un număr incomensurabil de parametri luați în calcul de creierul uman este încă departe de a fi egalată de mașină, potrivit inginerului Katsumori Sakakibara. "Luați exemplul unui robot android care poate face curățenie în casă. El găsește pe jos un bulon dintr-o machetă a copilului dumneavoastră. Se va gândi mai întâi să-l arunce, apoi se va răzgândi, probabil, recunoscându-l, dar va merge oare atât de departe încât să înțeleagă că poate totuși să-l arunce amintindu-și că și copilul a decis în ajun să arunce macheta la gunoi? Un om poate face acest raționament în câteva secunde, dar pentru ca și un robot să reușească mai este nevoie de timp", a apreciat inginerul.

Robotul acestuia, Caiba, nu este inteligent, ci doar mobil și poate să imite gesturile unui om sau să transmită cuvântul acestuia. Caiba este pilotat de la distanță de o persoană care aude ceea ce captează robotul cu microfoanele sale și vede pe un ecran (sau o cască-ecran) ceea ce privesc ochii-cameră de luat vederi ai robotului. Când instructorul mișcă brațele, robotul face același lucru, iar când întoarce capul, robotul îl imită aproape în timp real. "Se pot plasa astfel de roboți în mai multe puncte dintr-un aeroport și o singură persoană la comandă, într-un spațiu aflat la distanță, chiar foarte îndepărtat, ceea ce îi permite acestui unic pilot să fie virtual prezent în mai multe locuri și să răspundă cererilor succesive ale călătorilor fără a trebui să se deplaseze, preluând comanda fiecărui robot solicitat de cineva", a explicat inginerul. La firma Omron, dezvoltarea unui robot care joacă ping-pong are scopul de a dovedi precizia senzorilor fără de care nicio inteligență nu este posibilă, pentru că aceștia furnizează datele indispensabile.