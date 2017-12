Ministerele sînt în organizare, secretarii de stat sub semnul întrebării

Ministerele sînt încă în proces de reorganizare, iar noii veniţi la conducerea ministerelor se acomodează cu personalul şi îşi selectează oamenii pe care îi vor avea în subordine. În timp ce serviciului de presă al Ministerului Economiei spune că ministrul Adriean Videanu se obişnuieşte încă cu oamenii din Minister şi aşteaptă deciziile Guvernului în legătură cu bugetul şi secretarii de stat, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, lucrează de zor la bugetul pe 2009. Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ilie Sîrbu, intenţionează să se întîlnească cu reprezentanţii ROMSILVA, pentru a numi o nouă conducere. Mai mult, el va avea o întîlnire cu cei 35 de europralamentari din MAPDR pentru preluarea domeniilor pe care s-au pregătit. „În urma discuţiilor avute cu vicepremierul Dan Nica şi cu conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) privind situaţia programului informatic al Agenţiei de Plăţi am descoperit că nu există, în contractul încheiat cu consorţiul format din compania Siveco şi alte două companii din Polonia şi Italia, condiţii pentru respectarea termenelor sau pentru penalizari în cazul întîrzierilor. Am decis să introducem aceste condiţii în contract întrucît încheierea unui nou contract presupune blocarea plăţilor pentru cel puţin două luni”, a declarat, Ilie Sîrbu. El a mai spus că va încerca sa găsească o soluţie în conformitate cu legislaţia europeană, astfel încît, în cazul suprafeţelor supradeclarate, dar fără alte probleme în baza de date, fermierii să nu mai fie chemaţi la sediile locale ale APIA, ci angajaţii acesteia împreună cu cei din structurile MAPDR din teritoriu (ANCA, DADR) să se deplaseze acasă la fermieri pentru clarificări. Ministrul nu a exclus schimbarea conducerii APIA din cauza neregurilor şi întîrzierilor descoperite la agenţie. În urma întîlnirilor avute cu conducerea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) şi cea a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), ministrul Agriculturii a cerut un raport complet pînă mîine, în cazul ADS menţionînd că a găsit „un adevărat dezastru”. ”În legătură cu ADS voi propune Guvernului două variante, fie să trecem suprafeţele administrate la consiliile locale sau judeţene, fie să le vindem prin licitaţie internaţională, iar contractele să nu mai fie urmărite de la Bucureşti ci de la nivel local”, a completat Sîrbu. În ceea ce priveşte ANSVSA - instituţie aflată în subordinea premierului, dar în coordonarea MAPDR - ministrul Agriculturii a solicitat note pentru fiecare proiect de act normativ privind programele de combatere a bolilor la animale. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Berceanu, nu organizează conferinţe de presă pînă pe 12 ianuarie deoarece deocamdată sînt analizate CV-urile candidaţilor la funcţiile de secretar de stat. Este posibil ca la Minister vor fi patru secretari de stat în noua organigramă şi nu trei ca pînă în prezent. La Ministerul Mediului se discută cu directorii din minister şi cu şefii agenţiilor, ministrul, Nicolae Nemirschi neluînd nicio încă o decizie în privinţa modificării organigramei şi schimbarea directorilor din agenţiile aflate în subordine. Noul ministrul are programate şi vizite la Bucureşti din partea unor ambasadori. Ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu, şi-a propus să numească, pînă la sfîrşitul săptămînii, consiliile de administraţie pentru companiile din subordinea Ministerului - Posta Română, Radiocom, ICI. El intenţionează să aibă numiţi cei doi secretari de stat aflaţi în organigramă, pînă pe 13 ianuarie. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga, nu are programate acţiuni importante, dar se ocupă de numirea secretarilor de stat. Este posibil ca numărul secretarilor de stat să fie majorat de la doi la trei.