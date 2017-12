Ministerul de Externe, interesat de situaţia marinarilor abandonaţi în Africa

Cazul celor opt marinari români abandonaţi în urmă cu şase luni în Portul Djibouti, de pe coasta de est a Africii, a intrat în atenţia Direcţiei Generale a Afacerilor Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). După scandalul provocat de eşecul total al gestionării situaţiei celor doi muncitori români arestaţi timp de trei luni în Irak, reprezentanţii MAE l-au contactat pe reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, imediat ce au aflat din mass-media despre situaţia marinarilor. Mihălcioiu a declarat că şeful Direcţiei Generale a Afacerilor Consulare din cadrul MAE l-a contactat telefonic pentru a se interesa de soarta navigatorilor aflaţi la bordul navei „Gulf Pride”, arestată de jumătate de an în Portul Djibouti. „MAE s-a interesat de modalitatea prin care s-ar putea rezolva această situaţie. Cred că singura posibilitate ar fi exercitarea unor presiuni asupra operatorului navei, societatea Transocean Services Bucureşti”, a precizat reprezentantul ITF în România. Adrian Mihălcioiu a subliniat faptul că, la solicitarea reprezentanţilor din MAE, le va pune acestora la dispoziţie scrisoarea primită de la marinari prin care i se solicită ajutor, dar şi celelalte documente de care dispune. Reprezentantul ITF a declarat că a contactat firma „Transocean Services” şi i-a informat pe reprezentanţii acesteia că trebuie să respecte regulamentele internaţionale de navigaţie privind hrana şi drepturile băneşti. Reprezentantul agenţiei Constanţa a operatorului navei, Cristian Ilie, a declarat, la rîndul său că cei opt marinari nu au rămas fără mîncare şi apă şi a confirmat că are de achitat echipajului 40.000 de dolari plus alte cheltuieli portuare. Totodată, el a precizat că pe 13 februarie, Curtea de Apel din Djibouti se va pronunţa asupra solicitării de ridicare a arestului navei. În funcţie de soluţia instanţei africane, nava va fi vîndută, iar cu o parte din bani se vor achita drepturile salariale ale marinarilor, sau vaporul va fi liber să îşi continue voiajul, iar proprietarul va primi despăgubiri.

La sfîrşitul săptămînii trecute, marinarii români de pe nava „Gulf Pride” au trimis un email liderului ITF România prin care au cerut ajutor să se poată întoarce acasă. Ei s-au plîns că nu şi-au mai primit salariile de luni de zile, au rămas fără hrană şi apă, iar agentul navei şi autorităţile portuare nu îi mai sprijină cu nimic. Marinarii au fost trimişi în voiaj de firma „Transocean Services” România, filiala Constanţa. În scrisoarea adresată lui Adrian Mihălcioiu, echipajul românesc îl informează că vara trecută, nava a încărcat laminate în Bombay pentru Italia şi orez pentru Djibouti. În drum spre Africa, nava a colizionat cu un corp submers necunoscut. În urma coliziunii, una dintre magaziile navei s-a spart, iar încărcătura de orez s-a deteriorat din cauza apei care a inundat compartimentul. După ce au descărcat marfa în portul Djibouti, nava a fost arestată pentru deficienţele existente la bord. Între timp, o parte din echipaj s-a repatriat, la bordul navei fiind în prezent doar opt marinari. Aceştia i-au scris liderului ITF că au de primit 70.000 de dolari, diurne restante şi se consideră abandonaţi de către operatorul navei care nu le-a mai răspuns la apeluri.