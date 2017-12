Ministerul Sănătăţii va pune în dezbatere un ordin care reglementează gărzile

Un nou ordin de ministru privind plata gărzilor și orelor suplimentare va fi pus în dezbatere publică până la sfârșitul săptămânii viitoare, iar garda obligatorie va avea spor de noapte, a anunțat joi seara, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Un ordin de ministru care va reglementa gărzile efectuate de medici în spitale va fi pus în dezbatere publică la sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat joi seara, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după o rundă de negocieri cu sindicaliștii din Sănătate și cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru. Discuțiile vor continua luni.

„Suntem în proces de revizuire a unui ordin de ministru (870) care reglementează timpul de lucru al medicilor. Am avut deja o primă rundă de feedback de la sindicate pe care o încorporăm în ordin. Vom avea o nouă formă luni, pe care o vom transmite sindicatelor. Probabil că până la sfârșitul săptămânii vom avea deja acest ordin pus în transparență pentru a fi consultat de toată lumea”, a declarat Voiculescu.

Mai departe, ministrul a exemplificat ce va conține ordinul, o noutate fiind că, odată ce intră în vigoare, garda obligatorie va avea și spor de noapte.

„Un lucru important menționat acolo se referă la sporul pentru gărzi, care este reglementat la 25 - 75% pentru gărzile din timpul săptămânii, respectiv de 50-100% pentru weekend. În momentul acesta, peste jumătate din personalul medical este în jumătatea de jos a acestor intervale. Urmărim să reglementăm acest lucru într-un mod care să țină cot de ocuparea medicilor în cadrul acelor gărzi. Mesajul pe care vrem să-l transmitem este că ne bazăm pe responsabilitatea tuturor actorilor din acest sistem. Am făcut un prim pas pentru a elimina un abuz al statului și anume, obligarea medicilor de a efectua aceste gărzi și rugăm pe toată lumea să aibă în vedere că facem tot ce putem”, a mai spus Voiculescu.

La rândul său, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că pe viitor, timpul petrecut de medici în gardă va conta la vechime.

„Pe partea de codul muncii, am venit cu niște lucruri care ajută, am rezolvat împreună cu Ministerul Sănătății, problema vechimii și anume, faptul că timpul pe gărzile suplimentare va conta ca vechime în muncă și ca vechime în specialitate, lucru care nu era clarificat până acum. În al doilea rând, există cutuma unor gărzi obligatorii, adică niște gărzi care completează turele de lucru, fiindcă medicii au program de 7 ore, nu de 8 ore. Am constat, că dintr-o înțelgere eronată, nu se acorda sporul de noapte pentru orele de completare făcute noaptea. Am agreat că pentru contractul individual de muncă, dacă există medici care au doar gărzi, atunci evident trebuie să beneficieze de concediu, conform prevederilor din Codul Muncii. Toate aceste lucruri le-am pus pe masă”, a spus Pîslaru.

În ceea ce privește sindicatele, acestea sunt nemulțumite de faptul că promisiunile oficialilor nu pot fi puse în practică de la 1 august și spun că pentru începutul lunii august, gărzile obligatorii vor asigura necesarul, însă după aceea, există o problemă reală de blocare a sistemului de Sănătate.

„Există gărzile obligatorii care mai permit un câștig de timp și sperăm că acest timp să fie utilizat astfel încât să se detensioneze această situație. Noi am cerut sporurile, există o imposibilitate pe care nu e prima oară când o auzim. Termenul folosit a fost constrângeri financiare”, a spus Florin Chirculescu, liderul Sindicatelor Medicilor „Dr. Ioan Cantacuzino”.