Ministrul Andronescu vrea 6% din PIB pentru Educaţie

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), Ecaterina Andronescu, a declarat ieri, după întîlnirea cu federaţiile sindicale, că este convinsă „sută la sută” că învăţămîntul va primi o finanţare de 6% din PIB în anul 2009. “Am trimis proiectul de buget realizat de Ministerul Educaţiei la Ministerul de Finanţe şi aşteptăm discuţia cu ministrul de Finanţe. Bugetul nostru s-a construit pe cele şase procente din PIB la care Legea învăţămîntului le prevede drept finanţare pentru Educaţie, cît şi pe Pactul pentru Educaţie semnat de toate forţele politice. (...) Din punctul meu de vedere, sînt 100% şanse ca educaţia să primească 6% din PIB finanţare. Mă bazez, cînd spun acest fapt, pe Legea învăţămîntului, care este obligatorie pentru toată lumea”, a declarat ministrul Educaţiei. Andronescu a adăugat că majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50% este “exagerată” şi ar trebui să fie efectuată eşalonat, pe o perioadă mai lungă de timp. “Majorările prevăzute de lege sînt exagerate (referire la decizia de creştere a salariilor cadrelor didactice cu 50% - n.r.). Prin urmare, o abordare pe o perioadă mai lungă de timp, adică eşalonarea pe o perioadă mai lungă, ar putea fi o soluţie. Eu consider că salariile profesorilor reprezintă un aspect al remotivării sistemului educaţional. Chiar şi preşedintele ţării a spus “bani contra reformă”. Însă nu putem să acordăm resurse fără să cerem performanţă”, a afirmat Andronescu. Ea a mai precizat că, în urma discuţiilor cu sindicatele, s-a decis înfiinţarea a două comisii care să ducă la îndeplinire procesul de descentralizare în învăţămînt şi cel de stabilire a criteriilor de performanţă a cadrelor didactice. “De asemenea, am stabilit cu sindicatele să realizăm două comisii, care vor lucra începînd chiar cu această săptămînă. O comisie va fi construită pentru proiectul de descentralizare, prin care să convenim principiile şi obiectivele pentru realizarea a ceea ce înţelegem noi prin “descentralizare în învăţămînt”. Cealaltă comisie va lucra împreună cu ministerul la finalizarea criteriilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de toate cadrele didactice din învăţămînt şi pe baza cărora, după un an, vom face evaluarea”, a conchis ministrul. Negocierile propriu-zise privind Contractul colectiv de muncă pe anul 2009 pentru cadrele didactice vor începe săptămîna viitoare, a declarat, ieri, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Aurel Cornea, în urma întîlnirii cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, şi cu reprezentanţii ministerului. O altă temă abordată, după cum susţine Cornea, s-a referit la “reorientarea pachetului de legi ale educaţiei”, care va fi propus din nou Parlamentului. Referindu-se la legea de mărire a salariilor cadrelor didactice, liderul FSLI şi-a manifestat speranţa că Executivul va aproba aceste majorări. “Noi beneficiem de o lege care prevede o anumită majorare. Credem că Executivul va aproba mărirea salariilor. Vom aştepta ca proiectul de lege a bugetului să fie realizat şi apoi ne vom gîndi, dacă este nevoie, la forme de protest”, a afirmat Cornea. La rîndul său, preşedintele Federaţiei “Spiru Haret”, Gheorghe Isvoranu, crede că Educaţia va avea în acest an 6% din PIB. “Doamna ministru susţine acordarea a 6% din PIB pentru Educaţie. Din punctul de vedere al MECI, nu avem de ce să ne îndoim”, a spus Isvoranu.

Vicepreşedintele Federaţiei sindicale Alma Mater, Anton Hadâr, a susţinut că pentru profesorii universitari este necesară o creştere salarială de 50 de procente. \'Nu putem aplica legi pe jumătate. Nici nu ne gândim că Guvernul nu va aplica legea de creştere a salariilor. O lege nu se poate negocia. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, ne vom aşeza la masa negocierilor cu liderii de sindicate şi vom hotărî forma de protest pe care o vom adopta\', a arătat vicepreşedintele Alma Mater.

Potrivit acestuia, profesorii universitari nu vor recurge la blocarea sesiunii de examene, întrucât aceasta deja a început în multe dintre universităţile româneşti.