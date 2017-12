După o săptămînă de discuţii şi seminarii pe tema implicării României în păstrarea identităţii culturale în rîndul comunităţilor româneşti de peste hotare, mai ales în perspectiva aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, tinerii din diaspora prezenţi la ediţia inaugurală a şcolii de vară care se desfăşoară în această perioadă la Eforie Sud, au participat ieri, la o întîlnire cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC). Sosit pe litoral în urma scandalurile examenelor naţionale care au zguduit din temelii învăţămîntul românesc - cu subiecte sustrase de sub nasul ministeriabililor incompetenţi şi profesori ameninţaţi cu excluderea din sistem - ministrul Mihail Hărdău a dovedit încă o dată că nu şi-a făcut temele. Cu toate că nu a dorit să comenteze situaţia dezastruoasă a sistemului educaţional în prag de an şcolar, mai ales că doar jumătate din instituţiile de învăţămînt deţin autorizaţii de funcţionare, Mihail Hărdău a trecut de la promisiuni de suplimentare a burselor pentru tinerii care vor studia în ţara noastră începînd de la 1 ianuarie 2007, cei mai mulţi din Basarabia şi Bucovina, la cunoscutele lamentări privind obstacolele puse de opinia publică şi presă în calea continuării reformei în învăţămînt. "Cu toate că am venit de nouă luni şi am primit periodic < sfatur i> pentru a părăsi instituţia, nu am cedat şi am ajuns să lucrăm ca pompierii. Este greu să conduci acest < minister al pedepselor >", a declarat Mihail Hărdău.

"Profesorii nu vor mai participa la examene pentru o ciorbă"

După ce a încurcat protagoniştii Pactului Ribentropp - Molotov şi a trasat un destin istoric comun pentru românii basarabeni şi cei bucovineni, ministrul "Sînt un soldat disciplinat!" a trecut la atacuri la adresa profesorilor. Potrivit declaraţiilor şefului MEdC, "războiul" se va da pe două fronturi: împotriva dascălilor care încalcă normele deontologiei profesionale şi creşterea competitivităţii sistemului educaţional. Mihail Hărdău a afirmat că profesorii care vor mai fi implicaţi în scandaluri legate de primirea şpăgilor sau supraevaluarea lucrărilor la examene, vor fi excluşi din sistemul educaţional. "Toate instituţiile de învăţămînt vor fi evaluate pe bază de performanţă. Este anormal faptul că ne confruntăm cu o adevărată avalanşă a studenţilor din anul I, în vreme ce numărul absolvenţilor care participă la examene pentru o ciorbă este tot mai mic. Aceştia au salarii decente, iar dacă vor să cîştige mai bine trebuie să facă eforturi suplimentare", a încheiat Mihail Hărdău.