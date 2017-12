Mircea Băsescu, un pericol pentru încrederea românilor în Justiție

15:52:22 / 10 Iulie 2014

S-AU STURAT TOATE POPOARELE CIVILIZATE DE ACESTA RASA INFECTA DE TIGANI ,OAMENII CIVILIZATI SPUN CA SANT CU O SUTA DE ANI INAPOIATI SI NU VOR SA SE CIVILIZEZE, TOT SALBATICI AU RAMAS.

MAI CICOS , SAU CIOROI TIGANESC , DE LA NR. 2 ,EI APARAREA NEAMULUI DE CIOROI , CRA, CRA , PRIN , DEVIEREA TA LA ACEST SUBIECT , DE O MARE HOTIE , A ACESTOR TIGANI , AJUTATI DE ALTI TIGANI BINE ANFIPTI IN GUVERNUL , SENATUL SI PARLAMENTUL ROMANIEI , CARE AI SPONSORIZEAZA PE ACEASTA PLEAVA A TIGANILOR , MAI DE LA TALPA TARII , CU MILIOANELE DE EURO DIN BANII AMPRUMUTATI DE LA UE , FMI , BANCA EUROPEANA SI PE UNDE SAU MAI IMPRUMUTAT , ACESTI TIGANI , CARE SANT IN FRUNTEA TARII ,GUVERNANTI , SENATORI , PARLAMENTARI , DECI INTR-UN CUVANT ACESTE MILIARDE DE EURO NU AJUNG UNDE TREBUIE SI PENTRU CE NE-A DAT MIILE DE EURO , EUROPENII , DATI PENTRU INFRASTRUCTURA , SOSELE , LOCUINTE , DAR NU NUMAI PENTRU TIGANII , CARE NU PLATESC ABSOLUT NIMIC SI FOLOSESC ABSOLUT TOATE UTILITATILE , APA POTABILA , CURENT ELECTRIC , GAZ BUTAN , TOATE DE POMANA , CA SANT TIGANI SI EI NU VOR SA MUNCEASCA , SA PLATEASCA CE CONSUMA , TREBUIE NOI TOTI CEI CARE MUNCIM SA TINEM TRANTORII TIGANI IN SPATELE NOSTRU , SA NI SE IA DE LA GURA CELOR CARE MUNCIM , SA TINEM TIGANII PUTUROSI SI CARE SE INMULTESC PE MUNCA SI SUDOAREA NOASTRA , DECI SA REVENIM LA FLOTA DE CARE TOT BATI TOBA SI ACEASTA FLOTA TOT DE ACESTI TIGANI CARE SAU INSTALAT IN FRUNTEA TARII DUPA CE L-AU IMPUSCAT PE CEAUSESCU , A FOST VANDUTA , DAR ARUNCA VINA PE BASESCU , STII CUM HOTII TIGANI STRIGA HOTUL , CA DOAR TIGANII ASTIA NU AU VANDUT NUMAI FLOTA , AVANDUT TOATA TARA , FIER VEHI , AU DISTRUS UZINE , FABRICI , LE-AU VANDUT PE NIMIC LA TURCI , INDIENI SI PE UNDE LE-AU MAI VANDUT , DE ACEIA NU MAI AI NICI FLOTA , NICI UZINE , NICI FABRICI , ACUM PONTA TIGANUL VINE SI CURENTUL ELECTRIC , DE O SA STAI LA OPAIT , CA PE VREMEA LUI CEAUSESCU , CAND NI SE DADEA CURENTUL ELECTRIC CU PORTIA , SEARA DE LA ORA 6 PINA LA 12 NOAPTEA NU AVEAI CURENT ELECTRIC, IAR DIMINEATA DE LA 6 APROAPE TOATA ZIUA LA FEL NU AVEAI CURENT ELECTRIC , DOAR CATEVA ORE NOAPTEA DE LA 12 NOAPTEA PANA LA 5-6 DIMINEATA , ORI NOAPTEA NU PUTEAI NICI SA FACI MANCARE LA ARAGAZUL ELECRTIC , SA SPELI LA MASINA , SAU SA CALCI RUFE , IAR COPII SA INCEAPA SA-SI FACA LECTIILE DE LA 12 NOAPTEA , DECI TOATA NOAPTEA , SA SCRIE SI SA INVETE , ACUM IN SCHIMB NE ECXONOMISIM SINGURI , PRIN PRETURILE SCUMPE , CARE NI-L PUNE GUVERNUL LA CURENTUL ELECTRIC , GAZUL BUTAN , SCUMPIRI LA ALIMENTE SI TOATE UTILITATILE , APA RECE POTABILA , CANALIZARE , IMPOZITELE LA CASE, ASIGURARI LA LOCUINTE , FEREASCA DUMNEZEU DE CALAMNITATI , NICI NU MAI VEDEM BANII, DAR NICI LOCUINTE SI STAM IN STRADA , DAR BANII AI IA , DACA NU ATI IA CASA SI TOT ASA , DECI LEGI TIGANESTI , DE ATI LUA TOT SI SA NU-TI DEA NICI MACAR CU CE AI CONTRIBUIT TOATA VIATA , SI ANTRB UNDE SE DUC BANII CONTRIBUABILILOR , INTRA CUI BUZUNARE , IN BUZUNARU TIGANILOR PE CARE IA-TI VOTAT SI ACUM VA EXTERMINEAZA , SA AUZIM DE BINE , CA DE TIGANI NE-AM SATURAT PANA PESTE CAP.