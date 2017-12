Mircea Toader, înlocuit la şefia PDL Galaţi

Preşedintele PDL, Vasile Blaga, a anunţat, ieri, că Mircea Toader a fost înlocuit la conducerea Organizaţiei judeţene PDL Galaţi, fiind numit preşedinte interimar Mihai Capră, fost secretar de stat în MAI. Întrebat despre motivele înlocuirii lui Toader de la conducerea organizaţiei PDL Galaţi cu Mihai Capră, Blaga a spus că în fruntea acestei organizaţii este nevoie de un om care poate să readune structurile şi să le pregătească pentru alegerile din toamnă. El a adăugat însă că Toader va rămâne liderul deputaţilor PDL, \"îşi va face datoria, dar nu poţi să faci foarte bine foarte multe lucruri. Este o boală a unora dintre colegi, poate e aşa şi în alte partide, de a avea şapte-opt funcţii. Eu am propria mea experienţă: în momentul când am fost numit în 1997 secretar general al partidului, am renunţat la preşedinţia organizaţiei Bihor\". El a spus că la nivelul conducerii PDL este analizată activitatea tuturor organizaţiilor judeţene ale partidului în campanie şi în ziua referendumului şi că vor mai fi şi alte organizaţii unde liderii vor fi înlocuiţi. Liderul PDL a precizat că a cerut organizaţiilor judeţene să vină cu listele suplimentare electorale de la referendum şi că acestea să fie puse până vineri în format electronic pentru a fi comparate cu listele permanente.