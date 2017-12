Miss Gordita are 103 kilograme!

Un concurs de frumusețe ce are drept scop eradicarea discriminării împotriva persoanelor obeze și supraponderale, organizat într-o discotecă din capitala Paraguayului, a desemnat-o drept Miss Gordita 2017 pe Gabriela Venialgo, în vârstă de 20 de ani, măsurând 1,73 metri și 103 kilograme. Studentă la Facultatea de Fonoaudiologie și născută la Asunción, ea a câștigat în fața celorlalte 13 participante, titlul de Primera Princesa revenindu-i unei studente la Odontologie, Andrea Pereira, în vârstă de 22 de ani. Un alt trofeu, Segunda Princesa, i-a fost acordat Alejandrei Rojas, în vârstă de 29 de ani, de profesie jurnalistă.

Participantele au mulțumit juriului alcătuit din opt persoane care au acordat note la toate categoriile concursului, constând în defilare pe podium în ținută de zi și în costum de baie și un număr de coregrafie în care aspirantele la titlu au dansat pe ritmurile piesei reggaeton "Miss Gordita". Noua Miss Gordita beneficiază de un contract de doi ani ca top-model la o agenție din Brazilia și de un an la o agenție de modă din Asunción. "Gabriela va fi de asemenea ambasadoare a luptei împotriva discriminării, ce are drept scop integrarea socială a persoanelor obeze și supraponderale și denunțarea hărțuirilor la care sunt supuse femeile la locul de muncă sau în familie", a precizat Mike Beras, organizator al acestui concurs care se desfășoară de șase ani la Asunción. Condițiile de participare la concurs prevăd ca tinerele să aibă naționalitatea paraguayană, să aibă peste 18 ani și o greutate de peste 70 kg în acord cu înălțimea. Participantele se pot supune timp de un an unui regim de slăbire, sub îndrumarea unui psihoterapeut și nutriționist, un alt avantaj al acestui concurs.