Moarte cumplită pentru un copil de nici doi ani

O fetiță în vârstă de un an și patru luni a murit, duminică dimineață, în locuința ei din comuna constănțeană Mircea Vodă, după ce un dulap ar fi căzut peste patul în care dormea, incidentul fiind acum investigat de polițiști. Potrivit anchetatorilor, polițiștii din cadrul Postului din comuna Mircea Vodă au fost sesizați, duminică dimineață, printr-un apel 112, că un copil în vârstă de un an și patru luni are nevoie de îngrijiri medicale deoarece ar fi fost lovit de un obiect. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Constanța, dar, după efectuarea manevrelor de resuscitare, fetița a fost declarată decedată. Din primele informaţii a reieşit că fetița se afla în pat, iar un dulap ar fi căzut peste ea, presându-i fața de pernă. Trupul copilului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor decesului, iar polițiștii au deschis o anchetă, urmând ca la finalizarea acesteia sa ia măsurile legale prin unitatea de parchet competentă.