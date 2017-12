Modificările aduse legislaţiei de mediu au blocat activitatea Gărzii de Mediu

Activitatea derulată vara aceasta de comisarii Gărzii de Mediu Constanţa a fost „dată peste cap“ de modificările aduse legislaţiei de „ilustrul” ministru al Mediului şi Gospodăririi Apelor, Sulfina Barbu. După ce luni de zile au urmat toţi paşii legislativi ai procedurii de sancţionare a agenţilor economici pentru poluarea fonică, ministreasa Mediului a schimbat prevederile legislative. „Legea nu ne permite să trecem direct la amenzi, ci este o întreagă procedură care trebuie urmată, începînd de la notificări în scris. Astfel, am început acţiunile de control încă din luna mai a acestui an, pentru ca în lunile iulie şi august să ajungem deja la faza amenzilor şi să îi potolim pe agenţii economici deţinători de instalaţii de sonorizare şi care le utilizează la nivelul maxim“, a declarat comisarul şef al Gărzii de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa, Vasile Petro. Din nefericire, modificările aduse Legii Mediului de către Sulfina Barbu au intrat în vigoare într-un moment cum nu se putea mai rău – sfîrşitul lunii iulie. „Legea 265 pentru aprobarea OUG 195/2005 a apărut la sfîrşitul lunii iulie 2006 şi a modificat total prevederile vechii legislaţii şi ne-a dat peste cap toate acţiunile întreprinse pentru a limita nivelul zgomotului discotecilor din staţiuni. Pentru a putea să aplicăm amenzi pentru poluare fonică trebuie să reluăm toată procedura“, a afirmat Vasile Petro. Acesta a adăugat că pînă la momentul apariţiei legii, comisarii de mediu au aplicat doar două sancţiuni. „Avînd în vedere acţiunile de control efectuate de comisari, vara asta ar fi trebuit să aplicăm sancţiuni de sute de miliarde lei vechi. În situaţia apariţiei Legii 265/2006, valoarea amenzilor a fost de un miliard lei, adică două sancţiuni a 500 milioane lei vechi fiecare“, a precizat Petro. După ce timp de trei luni au desfăşurat „munca cooperativa în zadar“, comisarii de mediu o vor lua de la capăt în primăvara viitoare. „Actualele prevederi legislative impun o altă procedură. Pentru a nu pierde timpul, am început să o construim, ca să zic aşa, de anul acesta, astfel încît în sezonul estival 2007 să o punem în aplicare. Vom vedea însă ce modificări mai apar pînă atunci“, a spus Vasile Petro.