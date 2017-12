Morata și Bale, în topul golgheterilor la EURO 2016

Atacantul spaniol Alvaro Morata l-a egalat pe internaționalul galez Gareth Bale în clasamentul golgheterilor de la EURO 2016, după ce a reușit să deschidă scorul în partida împotriva Croației, pierdută de „La Roja”, scor 1-2, marți seara, la Bordeaux, în cadrul Grupei D. Morata și Bale au fiecare câte trei goluri marcate de la debutul turneului final al Campionatului European de fotbal din Franța, dar galezul a reușit performanța de a marca în fiecare partidă disputată în Franța. Cei doi sunt urmați de românul Bogdan Stancu, belgianul Romelu Lukaku, francezul Dimitri Payet și croatul Ivan Perisic, toți cu câte două reușite. De altfel, Perisic a fost cel care a adus victoria croaților în fața campioanei europene en titre, în finalul meciului de la Bordeaux. În schimb, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic și Robert Lewandovski, trei mari atacanți cotați cu șanse la câștigarea titlului de golgheter, nu au reușit să marcheze încă la acest turneu final.

Reușita lui Morata i-a bucurat însă prea mult pe spanioli, care, după ce au încheiat Grupa D pe locul secund, vor juca împotriva Italiei, în optimile de finală. „A fost un meci echilibrat pe care l-am dominat în mare parte a timpului, dar am comis greşeli pe contraatac. Poate am jucat prea sus la al doilea gol. Nu am ştiut să păstrăm balonul, ne-am expus prea mult, dar jucătorii au fost la înălţime pe toată durata meciului. Nu vreau să-i blamez. Din punct de vedere fizic, ei au răspuns prezent. Am luat şase puncte clar în primele două meciuri. Apoi, am cedat şi am fi putut să ne aflăm într-o situaţie ideală de a termina pe primul loc în grupă. Vestiarul a amuţit. Nu este o bucurie să pierzi acest meci în minutul 87, dar nu este grav. Aşa este fotbalul. Va trebui să ne recuperăm după această înfrângere. Următorul nostru meci, cu Italia la Paris, va fi greu. Nu este chiar ceea ce ne-am fi dorit. Italia joacă bine, dar nici noi nu ne lăsăm”, a spus selecționerul spaniol Vicente Del Bosque la finalul partidei cu Croația.

