Moş Crăciun a ajuns la grădiniţele şi creşele din Eforie

Primăria Eforie şi agenţii economici din oraş au devenit Moş Crăciun pentru o zi. Bătrânul Moş şi-a descărcat desaga la preşcolarii de la grădiniţele şi creşele Eforie Sud şi Eforie Nord. Primii la care a ajuns Moşul încă de săptămâna trecută au fost preşcolarii din Eforie Nord iar ieri renii l-au lăsat la grădiniţa şi creşa din Eforie Sud. Bucuria copiilor a fost de nedescris, mai ales că unii dintre preşcolari l-au văzut pe Moşul pentru prima dată în carne şi oase. Mai mult, unii dintre ei au fost atât de impresionaţi de venirea lui Moş Crăciun încât şi-au pus mâinile la ochi iar alţii au început să plângă, speriaţi de „străinul” cu barbă mare şi îmbrăcat în roşu. În călătoria lui la copiii din creşele şi grădiniţele din Eforie, Moşul a fost însoţit de reni şi de oameni de zăpadă care le-au făcut ziua mai frumoasă preşcolarilor. „Mă bucur că am reuşit să îi bucurăm pe cei mici. Cred că este cea mai plăcută acţiune întreprinsă pe parcursul unui an. Simţim cu toţii emoţia sărbătorilor în această perioadă. L-am invitat pe Moş şi aici la grădiniţă, dar îl voi invita şi acasă pentru că am şi eu două fetiţe care îl aşteaptă“, a declarat primarul oraşului, Ovidiu Brăiloiu. Potrivit reprezentanţilor Primăriei Eforie, în total sunt oferite 250 de cadouri constând în mare parte în dulciuri, iar valoarea unui pachet este de 30 de lei.