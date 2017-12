Cele două Camere ale Parlamentului s-au reunit ieri în şedinţă comună, pe ordinea de zi aflîndu-se citirea textului moţiunii de cenzură a PSD, care va fi supusă votului Parlamentului pe 3 octombrie. Textul moţiunii de cenzură intitulată \"1.000 de zile de haos. Sfîrşitul guvernării de dreapta\" a fost prezentat, timp de jumătate de oră, de vicepreşedintele PSD Cristian Diaconescu, cei aproape 300 de parlamentari prezenţi la şedinţă ascultînd în linişte, fără a se manifesta. În preambulul documentului se arată că, la 3 aprilie 2007, momentul prezentării în Parlament a Guvernului restructurat, PSD a insistat asupra faptului că votul său nu este, \"sub nicio formă, un vot de încredere în noul Guvern Tăriceanu sau un cec în alb pentru politicile pe care le propune\": \"Atunci am spus că nu facem decît să punem puţin nisip sub roţile Guvernului, care patinează, şi că ne păstrăm întreaga independenţă de vot şi de acţiune politică în Parlamentul României. După şase luni de guvernare dezamăgitoare, constatăm că Guvernul nu mai patinează, ci se scufundă. În această situaţie, avertismentul nostru dat în Parlament pe 3 aprilie - pînă la urmă, singura soluţie va fi o maşină nouă - se concretizează prin această moţiune de cenzură\". Potrivit PSD, actuala criză politică profundă este rezultatul \"incompetenţei guvernării de dreapta din ultimii trei ani\". În moţiune este criticat faptul că actuala guvernare de dreapta a reuşit \"performanţele\" de a absorbi 0% din fondurile comunitare şi de a construi 0 Km de autostradă: \"Majoritatea artificială, impusă împotriva voinţei electoratului în 2004 de către preşedintele Băsescu, s-a destrămat, Alianţa PNL-PD a murit, iar Guvernul ultraminoritar PNL-UDMR a rămas să stingă lumina. Acum, dacă ne uităm în Parlamentul României, ne dăm seama că acest guvern şi-a pierdut susţinerea. Prin urmare, nu mai reprezintă voinţa majorităţii alegătorilor. Guvernul actual şi-a pierdut încrederea majorităţii populaţiei\". PSD susţine, de asemenea, că România a evoluat în ultimii ani către un \"model de societate neeuropean\", în care rezultatele dezvoltării sînt însuşite exclusiv de către o minoritate de 10% din populaţie, privilegiată de guvernele dreptei, care se manifestă tot mai agresiv, în dispreţul legii, atît în obţinerea bunurilor publice, cît şi în utilizarea lor. \"Prin această moţiune, PSD îşi face datoria de partid responsabil de opoziţie şi exprimă îngrijorarea majoră a peste 90% dintre români sub ochii cărora se nasc două Românii opuse şi ireconciliabile: o Românie a opulenţei şi dispreţului social şi o Românie a sărăciei umilitoare şi a frustrărilor sociale de tot felul. O Românie a celor 200.000 de bogaţi, care pot cumpăra dreptate, sănătate, educaţie, cultură, servicii de calitate, statut social, iar la polul opus, o altă Românie, cea a unei largi majorităţi de excluşi, care se chinuie să supravieţuiască în sărăcie, chiar avînd un loc de muncă şi un venit\", se arată în moţiune. De asemenea, în text se precizează că miza acestei moţiuni de cenzură nu este doar înlocuirea actualului guvern, ci schimbarea direcţiei de evoluţie a României, \"de la capitalismul oligarhic şi exclusivist - la un model european de organizare a societăţii\". În moţiune este criticată atitudinea Cabinetului Tăriceanu faţă de proiectul Legii pensiilor, iniţiat de PSD, faptul că agricultura a fost adusă \"la sapă de lemn\", dar şi lipsa de preocupare faţă de accesarea fondurilor comunitare. Este criticat, totodată, şi faptul că sistemul de învăţămînt românesc \"deviază puternic de la proiecţia modelului european\", dar şi faptul că Ministerul Sănătăţii este, de departe, \"cel mai bolnav organism public din România\". \"Domeniul Justiţiei este terenul în care relaţia contorsionată dintre PNL-PD a produs poate cel mai mare rău în ultimii ani\", se mai arată în text, apreciindu-se că \"netemeinicia\" reglementărilor promovate de Monica Macovei şi susţinute astăzi de Tudor Chiuariu este evidentă.

Geoană: Premierul nu înţelege sensul real al moţiunii PSD

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a asistat la citirea moţiunii de cenzură, declarînd ulterior că nu doreşte să comenteze documentul, urmînd să facă acest lucru la dezbaterea textului. El consideră că este dreptul opoziţiei, într-un regim democratic parlamentar, să iniţieze o moţiune de cenzură, \"cel mai puternic instrument al opoziţiei împotriva politicilor Guvernului\". La finalul şedinţei, liderul PSD, Mircea Geoană, a declarat că premierul nu înţelege sensul real al moţiunii PSD, persistînd în opinia falsă că aceasta ar fi un instrument de şantaj pentru intrarea PSD la guvernare. El a arătat că moţiunea de cenzură depusă de PSD reprezintă o „bătălie politică” a social-democraţilor, care reprezintă 4 milioane de români, pentru a putea să transforme mandatul primit în 2004 în politici publice, pe care actualul guvern este incapabil să le elaboreze. El a arătat că săptămîna viitore, la dezbatere, toţi parlamentarii PSD vor fi prezenţi şi vor vota moţiunea.