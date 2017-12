Moțiunea pe Agricultură - aprobată, ministrul rezistă!

09:34:12 / 13 Iunie 2016

OMUL CARE NU GRESESTE NICIODATA

Retinem din articol declaratia dlui Florin Gheorghe ca " este rusinos sa straui in greseala " . De acord , depinde ce intelege fiecare prin Greseala . Dl Florin nu gresete . El este omul care nu poate gresi deoarece prin toate paretidele pe la care s-a perindat , n-a facut nimic , deci n-a gresit cu nimic . Vorba aia , numai cine nu munceste , nu greseste . Dl Florin , s-a plimbat ca un boier , cu birja , de la un partid la altul , cu speranta ca va da lovitura cea mare , pozand in marele neinteles . Din titlu aflam (din paranteza ) ca acum dl Florin este membru PSD . Iata dovada ca pamantul e rotund si dl Florin a ajuns la final , un final demn de un campion al traseismului politic . Asteptam cu nerabdare sa vedem ce functie va primi dl Gheorghe in PSD . P.S : Am mai comentat acest articol , dar a fost sters . Inseamna ca am spus adevarul si a deranjat pe cineva , Sa speram ca dupa vixtoria zdrobitoare a PSD nu se va mai eteme niemni de bietele noastre critici . Un elefant nu se teme de intepatura ţânţarului .