Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a recunoscut minifotbalul ca disciplină sportivă în România, iar anunțul oficial se va face joi, într-o conferință de presă. Minifotbalul, sport care a adus în România șase titluri europene, și-a îndeplinit unul dintre principalele obiective, acela de a fi recunoscut de MTS ca disciplină independentă, se arată în comunicatul federației de minifotbal.

Acest sport există în țara noastră de foarte mult timp, însă a început să se practice sub formă organizată din anul 2008, când s-a desfășurat prima ediție a Campionatului Național. Un an mai târziu, Răzvan Burleanu, Gavrilă Vasilescu, Ioan Onicaș și Paul Costaș au pus bazele Asociației Române de Minifotbal. Forul înființat de actualul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) a fost prima organizație sub tutela căreia s-au desfășurat competițiile naționale de minifotbal, timp de trei ani. În 2011 s-a înființat Federația de Minifotbal din România, care este membru fondator al European Minifootball Federation (2012).

În palmaresul minifotbalului românesc se află toate cele șase titluri continentale decernate până acum, cucerite în 2010 (Slovacia), 2011 (România), 2012 (Moldova), 2013 (Grecia), 2014 (Muntenegru) și 2015 (Croația). Următoarea ediție a Europeanului de minifotbal este programată în vara acestui an, în Ungaria.

La conferința de presă de joi, programată la sediul MTS, în Sala „Gheorghe Hagi” (ora 11.00), vor participa atât reprezentanți ai ministerului, cât și conducerea FMR, în frunte cu președintele Ioan Onicaș, cel care l-a înlocuit pe Răzvan Burleanu atunci când acesta a fost ales președinte al FRF.