Muncitor turc, prins lucrînd „la negru” în Constanţa

Cunoscută mai mult ca o ţară de emigranţi, România a început să-şi deschidă graniţele şi pentru străinii care vor să trăiască pe plaiurile mioritice. După plecările masive ale românilor în Occident, mai ales în urma ridicării vizelor în spaţiul Schengen, ţara noastră a început să se confrunte şi cu reversul medaliei. Pe lîngă numeroşii africani veniţi după Revoluţie pentru a trăi în ţara noastră, unii devenind chiar români cu acte în regulă, tot mai mulţi străini preferă să vină în ţara noastră pentru a lucra. Pe parcursul controalelor desfăşurate săptămîna trecută în aproape 50 de societăţi din judeţ, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) au descoperit mai multe persoane muncind fără forme legale. "Am constatat că la societăţile constănţene şi SRL nu existau dosarele de evidenţă a salariaţilor, în vreme ce mai mulţi angajaţi lucrau fără să aibă contracte de muncă legale. Surprinzător este cazul societăţii SRL din Constanţa unde am găsit un bărbat de naţionalitate turcă, angajat de o bună perioadă de timp fără să deţină permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Firmele prinse pe picior greşit au fost sancţionate cu cîte 50 de milioane de lei vechi", a declarat inspectorul şef adjunct din cadrul ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu. Potrivit oficialului instituţiei constănţene, acesta este cel de-al treilea muncitor străin prins în acest an în timp ce lucra "la negru" în Constanţa.