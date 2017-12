Greva generală de la „Chimpex\" a intrat în cea de-a treia zi, dar şansele ca starea conflictuală din curtea societăţii să fie dezamorsată s-au risipit odată ce conducerea a intentat proces salariaţilor. Administraţia operatorului portuar a contestat în instanţă legalitatea grevei generale, declanşate săptămîna trecută, motivînd că sindicaliştii nu au respectat termenul de negociere de 60 de zile şi au refuzat depunerea listelor de protest. Potrivit preşedintelui Sindicatului Liber Portuar „Chimpex\", Florin Coman, după patru ore furtunoase în sălile Tribunalului Constanţa, salariaţii au repurtat, ieri, prima prima victorie în faţa conducerii, obţinînd în instanţă dreptul de a-şi continua protestele. „Din experienţa anilor trecuţi, ştiam că managerii vor încerca toate metodele pentru a ne împiedica să ne cerem drepturile. Numai că totul s-a petrecut foarte rapid: la ora 10.00 dimineaţa am primit hotărîrea, la 12.15 a început şedinţa, iar la ora 14.00 am ieşit din sală învingători\", a declarat Coman. Liderul sindical susţine că, deşi protestele de pînă acum nu au convins conducerea societăţii să întindă o mînă de ajutor salariaţilor, administraţia a aplicat o nouă strategie. Coman afirmă că în timpul unui control inopinat, desfăşurat, ieri, de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) şi cei ai Administraţiei Porturilor Maritime, a ieşit la iveală faptul că la societatea „Chimpex” încearcă să suplinească lipsa de activitate cu muncitori „la negru”. „După ce am văzut că au intrat cinci maşini aparţinînd societăţii Baduc din Bucureşti, am anunţat conducerea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare despre această ilegalitate. În urma controlului efectuat de inspectorii de muncă şi poliţişti, a fost aplicată o amendă de 10.000 de lei societăţii bucureştene, dar şi una de 20.000 de lei administraţiei Chimpex. Chiar dacă administraţia va încerca să folosească metode ilegale pentru a ne determina să renunţăm, nu vor reuşi să împiedice continuarea grevei generale”, a conchis Coman. Pe de altă parte, inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu, a precizat că situaţia tensionată de la „Chimpex” impune o nouă serie de controale în zilele următoare. După cum ne-am obişnuit, de la declanşarea conflictului de muncă, administraţia „Chimpex” păstrează tăcerea faţă de greva generală care a paralizat activitatea societăţii.