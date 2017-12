Musulmanii din Tomis Nord vor avea geamie

09:58:22 / 08 Iunie 2014

Omul acesta nu este ceea ce pare

Stimati cititori, eu sunt vecina de la acelasi etaj blocului unde acest "om" obisnuia sa stea cu fost sotia de care a divortat (si care in prezent este decedata), si cu cei doi copii. Vreau sa va spun ca stiu totul despre aceasta familie. Au avut o soarta foarte tragica pentru ca acest Ionus care in prezent construieste geamii ca sa fie bine vazut de societate, innautrul acestui om zace o mizerie umana, o japita demna sa arda in focurile Iadului pe care el il predica. Nu exista lucru din cele rele pe care el sa nu il fi facut. Bataie, vorbit urat, a sarit la sotie, la copii, si recent mi-a ajuns la ureche ca acum, dupa ce fost sotie, mama celor doi copii a decedat, cei doi copii sunt neprotejati si continua sa isi bata joc de ei, ca isi bate fiica, ii vorbeste urat, ea locuind in prezent in unul din apartamentele din cartierele cele noi construite de primarie si unde el ar fi achizitionat un apartament pe numele baiatului care isi depusese dosarul la primarie si unde a refuzat sa ii cumpere si celuilalt copil deoarece este partinitor si el toata viata in loc sa munceasca pentru sange din sangele lui a umblat prin femei si a baut si nu s-a gandit nici o clipa ca exista 2 suflete pe aceasta lume pe care trebuie sa le creasca si le protejeze asa cum ar face orice parinte sanatos la cap. Va scriu deoarece mama celor doi copii toata viata a suferit alaturi de cei doi copii deoarece in nenumarate randuri a crezut in falsele promisiuni ale acestui om si l-a tot iertat si el a dezamagit in continuare asteptarile celor trei. Auzeam baiatul ca tot insista la mama lui sa nu il mai primeasca si dansa tot ii acorda inca o sansa. Fata lor nu a stiut decat sa invete. O vedeam ca se duce la scoala pe jos cu cizmele si geaca rupta ca sa isi asigure un viitor mai bun, impreuna cu nepoatele doamnei de la etajul 2. Mi-a povestit odata ca nu se gandea prea mult la ce era acasa ca nu ar fi putut sa duca mai departe scoala. Cand a fost sa intre la facultate, tatal a refuzat categoric sa o ajute cu taxa iar fata s-a vazut in pozitia sa se descurce muncind prin diverse locuri ca sa isi asigure banii de meditatii sa poata sa dea anul viitor sa intre la fara taxa, deoarece nu avea baza in tatal. El avea preocupari de alta natura. Mama lor a tras sa le asigure hrana, hainele, caldura, intretinerea, intelegerea si dragostea in tot acest rastimp, lucruri la care tatal nu a contribuit cu nimic. El nu a schimbat nici macar un scutec la copii si nici macar o vorba buna nu le-a spus sa le aline suferinta. Acum daca il auziti nu stie decat sa se laude prin lume cu copiii crescuti de altcineva si care au realizat ce au realizat prin fortele proprii si cu sustinerea mamei. Eu nu stiu cum de il mai suporta pamantul pe acest om. A murit sarmana femeie de nemultumire si tristete, iar omul acesta inca mai traieste si lumea il crede pe el (pentru ca probabil este cu gura mai mare). Incurcate sunt judecatile lui Dumnezeu dar cine suntem noi sa ne bagam. Omul acesta nu merita nici macar un copil. Nu stie sa fie parinte. Este foarte egoist. Va scriu deoarece l-am intalnit pe acest om in trafic si desi este om al bisericii, m-a injurat ca un ultim om si cu o rautate nefireasca, desi treceam strada pe verde pentru pietoni pe la trecerea de pietoni! L-am recunoscut ca a scos capul din masina. Daca face asa la oameni straini, si mai ales la femei, apoi va imaginati ce poate sa ii faca unei sotii intre patru ochi. Am cunostinta in blocul unde sta in prezent care mi-au povestit ca si cu actuala nevasta isi permite ce isi permitea cu fosta (adica sa o bata si ii vorbeasca urat) ca o da afara din apartamentul unde locuiesc amandoi in prezent pentru ca este cumparat de el si schimba incuietoarea de la usa si o umileste. Rusine ca exista, rusine ca face umbra pamantului degeaba, rusine ca si-a batut joc de copii si de fosta sotie in acest fel, rusine ca se numeste preot, rusine bisericii de care tine ca il are ca angajat in continuare. Intr-o societate civilizata, o institutie care se respecta nu ar trebui sa isi acopere "buruienile" in acest fel ci sa le dea afara. Omul acesta a fost ca un blestem pentru fosta familie si pozeaza in societate ca un model.