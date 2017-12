Muzeul de Istorie va fi asaltat de tineri?!

În viitorul apropiat, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) va fi vizitat de mult mai mulți tineri, care, cu ajutorul tehnologiilor moderne, cum ar fi aplicaţiile pe telefoanele mobile, vor putea „călători în timp”, pentru a afla mai multe date despre istoria milenară a Dobrogei. Cel puțin așa speră reprezentanții MINAC prin implementarea proiectului „Ancient roman cultural heritage interactive visualization for the cross border area between Bulgaria and Romania” (ARCHIVE), inițiat de Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, în parteneriat cu Muzeul Regional de Istorie din Ruse şi muzeul tomitan.

Conform organizatorilor, obiectivele ARCHIVE sunt „crearea unei baze de date, a unei platforme web interactive, care va conţine documente digitalizate privind istoria siturilor arheologice şi ale diverselor artefacte, imagini şi filmări, hărţi, ortofotoplanuri - accesibile utilizând interfaţa în limbile engleză, română şi bulgară. În plus, siturile arheologice incluse în proiect vor beneficia de fotografii aeriene şi machete 3D, ce vor fi expuse publicului în cadrul unei expoziţii itinerante, menită să promoveze şi siturile mai puţin cunoscute publicului larg, vizând astfel includerea lor în circuitele turistice”.

PROIECT ECO-FRIENDLY

Inițiatorii ARCHIVE consideră că „folosirea tehnologiilor moderne (platformă web, aplicaţii pentru telefoanele mobile, machete ale siturilor arheologice realizate prin imprimare 3D) vor atrage şi mai mult generaţia tânără şi vor facilita accesul la cultură şi la cunoaşterea istoriei milenare a spaţiului dobrogean”.

Proiectul ARCHIVE, finanţat prin programul interregional V-A România - Bulgaria, axa prioritară: 2 - „O regiune verde“, se va desfăşura pe parcursul a 18 luni și își propune „prezervarea şi popularizarea patrimoniului cultural roman folosind tehnologii moderne cu un impact minim asupra mediului înconjurător (eco-friendly)”.

Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, 27 aprilie, de ora 11.00, la Terasa Colonadelor din Constanța.

Citește și:

Călătoriile în timp sunt posibile și la Constanța!