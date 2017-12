Naționala de minifotbal României a câştigat Campionatul European!

Naţionala României de minfotbal a câştigat pentru a cincea oară consecutiv Campionatul European, competiţie găzduită de Muntenegru. În finala disputată duminică seară, jucătorii antrenaţi de fostul arbitru Tiberiu Lajos au învins echipa Sloveniei, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cosmin Crăciun, cu călcâiul, când rămăseseră de jucat mai puțin de două minute din timpul regulamentar! Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal și președinte al Federației Europene de Minifotbal, i-a premiat pe componenții celor trei echipe medaliate și a înmânat tricolorilor trofeul de campioni europeni. Medaliile de bronz au revenit Cehiei, care a dispus de Germania cu 2-1 în finala mică. Slovenul Mitja Flisar a fost desemnat cel mai bun jucător de la miniEURO 2014, scoțianul Joe Andrew a fost golgeterul competiției, iar muntenegreanul Dejan Milutic a fost cel mai bun portar.

România a câștigat toate cele cinci ediții ale Campionatului European, desfășurate în Slovacia (2010), România (Tulcea, 2011), Chișinău (2012), Grecia (2013) și Muntenegru (2014). Anul acesta, România a învins în grupă Slovenia (2-1), Lituania (8-0) și Grecia (1-0), în optimi a dispus de Republica Moldova (2-0), în sferturi a trecut de Scoția (3-2), iar în semifinale a învins Cehia, cu 2-1.

Lotul României a fost compus din următorii jucători - portari: Cristian Popa (AS WMT Giroc Timișoara) și Bogdan Rădulescu (AS Vispești Ploiești 2010); jucători defensivi: Nicolae Constîndana (MAV Sports Timișoara), Mircea Popa (Juventus Sibiu), Gheorghe Bărăgan (AS Vispești 2010 Ploiești) și Gabriel Tănase (Marca Înregistrată Sibiu); jucători ofensivi: Răzvan Radu (Design Construct Brașov), Radu Burciu (Design Construct Brașov), Miroslav Nicolin (MAV Sports Timișoara), Emilian Chivu (Voința Deep Serv Focșani), Adrian Călugăreanu (AS WMT Giroc Timișoara), Alin Iacob (Consiliul Județean Buzău), Cosmin Crăciun (Bentel Sistem Cluj), Ovidiu Vîlceanu (MAV Sports Timișoara) și Ioan Știrbeț (Lis Affair Iași).