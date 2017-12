Natalie Portman a înfuriat Ierusalimul

Actriţa Natalie Portman a întâmpinat probleme în timpul filmărilor pentru pelicula ”A Tale of Love and Darkness”, care au loc într-un cartier din Ierusalim, locuitorii fiind nemulţumiţi de prezenţa echipei de filmare în această zonă. Natalie Portman a ales să se întoarcă în ţara sa de origine, Israel, pentru a regiza primul său film, ”A Tale of Love and Darkness”, inspirat de romanul ”Poveste despre dragoste şi întuneric” al unuia dintre cei mai mari autori israelieni contemporani, Amos Oz. Dar, în loc să se bucure de întoarcerea actriţei în locul natal, călugării ultraortodocşi din ţară vor ca filmările să fie oprite. Potrivit publicaţiei britanice ”The Guardian”, aceştia o acuză că a provocat... o invazie a străinilor în cartierul lor, Nahlaot. Călugării au trimis o scrisoare deputatului Rachel Azaria, prin care îi cer să interzică filmările pentru lungmetrajul regizat de actriţa Natalie Portman. Aceştia condamnă, în special, fotografierea spaţiilor sensibile din apropierea sinagogilor. Nemulţumiţi de această decizie, locuitorii din cartier au scris deja mai multe mesaje ostile pe pereţi, pentru a perturba echipa de filmare. Cu toate acestea, locuitorii supăraţi n-au primit răspunsul dorit din partea autorităţilor. Deputatul Rachel Azaria a declarat: ”Atracţia oraşului, arhitectura sa unică şi eforturile industriei de film şi televiziune triumfă. Avântul cinematografic pe care am putut să-l constatăm în Ierusalim, în ultimii ani, va continua datorită prezenţei lui Natalie Portman în Nahlaot”.

Actriţa şi regizoarea Natalie Portman s-a mutat în Israel pe perioada filmărilor, împreună cu soţul ei, coregraful francez Benjamin Millepied, şi fiul lor, Aleph. Natalie Portman a jucat, în 2009, în thrillerul psihologic ”Lebăda neagră / Black Swan”, în care a interpretat rolul unei balerine cu tendinţe de automutilare. Pentru acest rol, Natalie Portman a fost recompensată cu premiul Oscar, dar şi cu un Glob de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Actriţă, regizoare şi producătoare de film, Natalie Portman a debutat în rolul adolescentei rebele din filmul ”Léon”, al lui Luc Besson, şi a continuat cu partituri în filme precum ”Visând la Beverly Hills”, ”Ispita / Closer”, ”Fantomele lui Goya” şi ”V de la Vendetta”. Portman a jucat recent în mai multe filme de genuri diferite, printre care comediile ”Măria Ta / Your Highness” şi ”Fără obligaţii / No Strings Attached”, filmul de acţiune ”Thor” şi drama ”Hesher”.