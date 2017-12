Naţionala României, la o victorie de Final Four

Naţionala de volei masculin a României va susţine săptămâna aceasta meciurile decisive pentru calificarea la turneul final al Ligii Europene. Cu trei puncte avans faţă de a doua clasată, Slovacia, echipei noastre îi este suficientă o victorie de trei puncte în ultimele două meciuri din grupă, cu Belarus, pentru a termina primii şi a obţine calificarea pentru Final Four-ul programat săptămâna viitoare, la Kosice. „Noi sperăm să obţinem minimum o victorie. Vrem să încheiem conturile încă din prima zi şi să obţinem cele trei puncte care practic ne asigură calificarea. Suntem foarte motivaţi şi ne gândim doar la Final Four, este o şansă de a arăta că suntem pe drumul cel bun, pe care am plecat în urmă cu doi şi jumătate. Vrem să demonstrăm că nu a fost o întâmplare calificarea de anul trecut în Final Four şi victoriile pe care le-am obţinut până acum”, spune libero-ul naţionalei, Adrian Feher. „Vrem trei puncte şi să ne calificăm în Final Four, ceea ce ar însemna să ne îndeplinim obiectivul. De aici încolo vom vedea ce urmează, pentru că în Final Four se poate întâmpla orice. Acolo ştim că nu avem nimic pe pierdut şi putem face o figură frumoasă”, consideră Bogdan Olteanu, căpitanul naţionalei României. „Aşteptăm cel puţin o victorie, cea care ne-ar califica pentru Final Four şi ne-ar încununa munca depusă până în acest moment. Cu siguranţă că meciurile nu vor fi uşoare, chiar dacă bieloruşii sunt ieşiţi din cursa calificării. Formaţia adversă este antrenată de Viktor Sidelnikov, care va dori ca echipa lui să joace cât mai bine aici, la Constanţa, unde a antrenat pe CVM Tomis”, afirmă centrul Sergiu Stancu.

Partidele România - Belarus se vor disputa vineri şi sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa. În ambele zile, băieţii joacă de la ora 18.00, iar fetele de la ora 20.30.