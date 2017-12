Navele sub standard dispar din Portul Constanţa!

De la sfârşitul anului 2016, în România a intrat în vigoare Convenţia Maritimă a Muncii MLC 2006, care a fost ratificată în 2015, în urma demersurilor Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF). Ţările care fac parte din Memorandumul de la Paris (Paris MOU) efectuează inspecţii ale Port State Control (PSC) ţinând cont, pe lângă toate reglementările în materie, şi de prevederile MLC 2006. Drept urmare, Direcţia PSC din cadrul ANR urmează de acum procedurile standard ale Paris MOU şi se alătură astfel ţărilor care aplică toate procedurile în inspecţiile efectuate la navele care intră sub incidenţa autorităţii de control.

UN EXEMPLU CONCRET

„SLN, ITF prin reprezentantul său din România, organizaţiile non-guvernamentale interesate salută pasul făcut de autorităţile de control din cadrul ANR în ceea ce priveşte inspectarea navei „Geo-Star“ sub pavilion Togo şi aplicarea MLC 2006, care, aşa cum spune raportul de inspecţie, are un număr foarte mare de deficienţe atât în ceea ce priveşte standardul tehnic, al documentelor, dar şi al condiţiilor de muncă şi viaţă de sub incidenţa MLC 2006. Armatorul navei, Geo Lojistik Dis Tikaret, nu a luat măsurile necesare pentru a aduce nava sa în condiţiile cerute de reglementările maritime privind standardul tehnic şi al condiţiilor de muncă şi viaţă, iar drept urmare a acestor non-conformităţi nava este reţinută”, potrivit unui comunicat al reprezentantului ITF în România, Adrian Mihălcioiu. Astfel, Marea Neagră mai scapă de o navă sub standard şi poate asigura condiţii mai bune şi protecţie sporită marinarilor români. „De acum suntem mai mulţi în acest colţ de lume care luptăm pentru acelaşi scop - condiţii tehnice standard, condiţii de muncă şi viaţă mai bune şi un mediu marin mai prietenos. Noi vom da tot suportul nostru autorităţilor pentru acest deziderat”, a adăugat el.