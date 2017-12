„N-avem salarii ca-n Germania, hai să n-avem nici taxe ca acolo!“

06:32:21 / 28 Februarie 2015

Carcotasi penali

Se vede ca acest guvern vrea sa faca ceva fata de guvernul dezastros a lui Boc Lasa-ti sa lucreze sa-si duca planul la indeplinire Dar mai sunt carcotasi ca Andreea Voos Ialomiteanu etc care a facut parte din guvernul Boc care a adus numai rau populatiei care ies in mass media si varsa numai rautati asapra ceace vrea sa faca guvernul Ponta Ca pensionar vreau sa le pun o intrebare daca respectau timp de 3ani legea pensiilor cat era acum punctul de pensie? Dar nici asociatiile de pensionari nu a facut nimic in acest sens sade-a fostul guuvern in judecata pentru a-si recastiga drepturile.Si la conducerea acestor asociatii este o mare magarie sunt numai pensionari cu pensi mari care nu-i intereseaza de restul numai asa de ochi lumi