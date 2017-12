Năvodărenii se împotrivesc deciziei Primăriei de a demola garajele

Nemulţumiţi de faptul că Primăria Năvodari va demola garajele din oraş, unii locuitori s-au întrunit, sîmbătă, pentru a discuta pe marginea acestei probleme. La întîlnire au participat primarul Tudorel Calapod şi viceprimarul Ştefan Gălbău, care au susţinut necesitatea acestei acţiuni. “Sîntem nemulţumiţi pentru că noi ne-am construit garajele şi am plătit la Primărie, achitîndu-ne de datorii în fiecare an. Majoritatea dintre cei care sîntem aici am vrea să concesionăm terenul pe care avem garajele, aşa cum s-a concesiont pentru case. Garajele sînt făcute toate tip, la aceeaşi culoare, la aceeaşi înălţime, nu arată urît deloc. Mai sînt şi zone în care, ce e drept, arată rău, dar cele despre care vorbim nu văd de ce ar trebui demolate“, a spus Iulian Cosor, un localnic din Năvodari. Pe de altă parte, Paula Bîrlează a declarat că a plătit la începutul anului chiria pentru un garaj pe o perioadă de doi ani, şi, nu după mult timp, a primit hîrtie că trebuie să îl demoleze. “Pe 17 ianuarie mi-au ieşit actele semnate de domnul Calapod, iar pe 24 ianuarie mi-a fost pus un afiş pe uşă că trebuie să eliberez locul. Am fost în audienţă la viceprimar şi mi-a spus să stau liniştită, că nu se leagă nimeni de noi. Eu i-am spus viceprimarului că nu plec de acolo. Cînd am luat terenul, am întrebat înainte dacă e cazul să îl iau sau nu. Mi s-a spus că da şi mi s-au făcut actele. Şi primarul mi-a spus că doi ani nu mă voi mişca de acolo, că sînt proprietar, iar acum îmi spune că în 30 de zile trebuie să demolez. Cum să demolez cînd el mi-a dat aprobare? În felul acesta, eu pierd 30 de milioane de lei vechi“, a adăugat Paula Bîrlează. În replică, primarul Tudorel Calapod a declarat că Direcţia Economică din cadrul Primăriei a trimis încă din luna decembrie înştiinţările pentru plăţile la garaje, dar că celor cărora li se demolează garajele anul acesta li se vor restitui banii. El adăugat că toate aceste contracte, chiar dacă sînt încheiate în acest an, sînt contracte de închiriere. “Îl are pe doi ani, dar în contract există un articol în care scrie clar că în 48 de ore trebuie să elibereze terenul. Trebuie să facem această acţiune împreună cu cetăţenii, să găsim o soluţie de compromis, astfel încît să ne sprijinim reciproc în acţiunea aceasta de amenajare a zonelor din oraş. În zona cu garajele sînt prevăzute parcări şi o piaţetă cu cîteva bănci, unde oamenii să se poată odihni. De comun acord, în momentul în care vor vedea proiectul, vor înţelege că lucrul acesta este util şi frumos şi sînt sigur că ne vor da şi ei concursul“, a declarat primarul. În schimb, consilierul local Nicolae Matei a declarat că această clauză se referă numai la garajele aflate pe domeniul public, peste conducte pentru nevoi de utilităţi publice. “Această clauză este băgată abuziv şi însuşi contractul, aşa cum este el făcut, nu este aprobat de Consiliul Local. Terenurile sînt ale Consiliului Local Năvodari, deci ale cetăţenilor, şi actuala conducere a Primăriei s-a îndepărtat de voinţa oamenilor. Orice acţiune, orice proiect care se face pentru oraş trebuie să aibă în vedere nevoia şi dorinţa oamenilor“, a declarat Matei. Calapod a insistat că oamenii trebuie să înţeleagă că există contracte de închiriere pentru construcţii provizorii, în care sînt stipulate condiţiile în care se demolează garajele. Locuitorii au solicitat ca, săptămîna viitoare, să aibă loc o întîlnire cu reprezentanţii fiecărei zone în care se află garaje. “Le vom prezenta proiectul de amenajare a zonei şi va trebui să găsim o soluţie comună, noi, Primăria, împreună cu locatarii, pentru a schimba faţa, din punct de vedere arhitectural şi urbanistic, a zonelor în care se află garaje. Au fost şi alte zone din oraş în care oamenii au fost revoltaţi, pe bună dreptate de altfel. Au investit în aceste garaje, dar în perspectiva în care ne dorim să devenim un oraş turistic, trebuie să amenajăm toate aceste zone. Aspectul garajelor este deplorabil în foarte multe zone“, a mai spus Calapod. În schimb, Nicolae Matei a afirmat că acţiunea de demolare a garajelor este un abuz din partea Primăriei, a primarului şi a viceprimarului, fără a avea în spate o hotărîre de Consiliu Local, care să consfinţească acel contract de închiriere între primărie şi fiecare deţinător de garaj. “Orice garaj se poate demola în baza unei dispoziţii scrise pentru fiecare garaj din partea primarului, dispoziţie scrisă care poate fi atacată în contencios administrativ şi poate fi sistată pînă la judecarea pe fond. Că spun ei că o să facă piaţete? Trebuia să vină cu un proiect, să convingă oamenii“, a declarat Matei. El a mai spus că nu ar fi trebuit demolate toate garajele din oraş odată şi apoi să fie demarată lucrarea. Consilierul local şi-a explicat opinia prin faptul că oamenii au dreptul la condomeniu. “Dacă locuiesc într-un bloc, au dreptul, aşa cum se întîmplă şi în alte ţări, la un garaj, pe care să îl aibă în proprietate. Oamenii au drept la habitat în jurul locuinţelor, unde să îşi ţină maşină sau celelalte anexe ale locuinţei. Este un abuz şi îi sfătuiesc pe oameni să nu se grăbească să demoleze garajele şi o să îi consiliem să cîştige în instanţă. Ar trebui să concesionăm aceste locuri, bineînţeles, după proiecte unitare, ca zonele să arate frumos“, a continuat Matei. Consilierul PSD a mai afirmat că substratul acestor acţiuni de demolare este acela de punere în posesie a anumitor persoane, care, la rîndul lor, vor vinde aceste terenuri acoliţilor.