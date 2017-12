NĂVODARI - Năvodărenii continuă să beneficieze de apă caldă şi căldură

Chiar dacă, la Năvodari, termenul de furnizare a agentului termic, de către SC Uzina Termoelectrică Midia, a expirat la 1 februarie, năvodărenii au în continuare apă caldă la robinete şi căldură în case. Declaraţia aparţine primarului oraşului Năvodari, Nicolae Matei, care a adăugat că decizia a fost luată de către conducerea SC Uzina Termoelectrică Midia Năvodari în urma întîlnirii pe care părţile implicate - TSP Ecoterm Năvodari, Primăria Năvodari, SC Uzina Termoelectrică Midia Năvodari şi Rompetrol Rafinare - au avut-o la Prefectură. “Urmările acelei întîlniri s-au resimţit. Consiliul de Administraţie al SC Uzina Termoelectrică Midia Năvodari a decis ca, pînă cînd găsim o cale de mijloc, contractul de furnizare a agentului termic să fie înnoit lunar. Va fi puţin mai dificil, pentru că riscăm de la o lună la alta să rămînem fără apă caldă şi căldură, însă e bine că am primit înţelegere măcar în acest fel. Sperăm însă să rezolvăm problema căt mai rapid cu putinţă“, a declarat Matei. Amintim că, pentru a rezolva problema, Primăria Năvodari a încercat în numeroase rînduri să vîndă un teren pentru a putea achita datoria istorică de 13.900.933,59 lei. “Nu am reuşit să vindem acel teren, dar sub nicio formă nu îl vom acorda cu titlu gratuit acestei societăţi pentru a ne achita datoriile. Nu am auzit nicio altă primărie să facă un asemenea gest pentru a-şi achita datoriile privind termoficarea“, a mai spus Matei. În urma întîlnirii de la Prefectură a fost înaintată şi o solicitare către Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), prin care se cere acordarea unui sprijin financiar pentru Primăria Năvodari, de 481.432,12 lei, reprezentînd subvenţii la energia termică pentru anul 2008. După o săptămînă de la apelul făcut către autorităţile centrale, primarul Nicolae Matei spune că şansele ca Năvodariul să primească banii necesari sînt foarte mici. “Mi s-a spus că nu sîntem singurii în această situaţie. Şi alte localităţi ar fi trebuie să primească bani pentru termoficare, însă nu îi vor primi. Mai avem o şansă ca, la următoarea repartiţie bugetară, să primim fondurile necesare“, a explicat Matei.