Necrologul actorului Kirk Douglas, publicat din greşeală de revista People

Necrologul actorului Kirk Douglas a fost publicat din greşeală pe internet, duminică, de revista People, deşi starul american, în vârstă de 97 de ani, trăieşte şi se simte foarte bine, informează bbc.com. Cu titlul "DO NOT PUB Kirk Douglas Dies" ("A NU SE PUBLICA - Kirk Douglas a murit"), revista People a publicat din greşeală pe site-ul ei un articol, scris în prealabil, sub forma unui omagiu adus actorului american, care va împlini vârsta de 98 de ani pe 9 decembrie. Articolul prezintă o serie de detalii despre viaţa şi cariera de peste şase decenii a starului american, inclusiv despre "Van Gogh/ Lust for Life", filmul biografie a pictorului Vincent Van Gogh. Necrologul, care a generat un val de reacţii pe Twitter, a fost retras de pe site-ul revistei People. Nu se ştie dacă acest articol-tribut, pe care apare data de 29 septembrie, a fost online în ultimele două luni pe site-ul revistei People sau a fost publicat recent. "Kirk Douglas, unul dintre puţinele staruri de box office autentice, care s-au lansat chiar atunci când televiziunea cucerea cultura americană în anii de după cel de-Al Doilea Război Mondial, a murit TK TK TK. Avea vârsta de 97 de ani (Data naşterii 9/12/1916) şi avea o stare de sănătate bună, în ciuda faptului că a suferit un accident vascular cerebral, în 1996, care l-a lăsat cu dificultăţi de vorbire", se afirmă în acel necrolog. Kirk Douglas a jucat în primul său film în 1946 - un film noir clasic, intitulat "Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers". S-a remarcat apoi în filme precum "Gunfight at the O.K. Coral", "Călăreţul singuratic/ Lonely Are the Brave" şi "Umbra unui uriaş/ Cast a Giant Shadow". Publicarea din greşeală a necrologului său a generat un val de reacţii în rândul internauţilor, pe Twitter, care au ironizat eroarea comisă de revista People.