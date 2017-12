Negocierile UE - Canada pe tema CETA au eşuat

Negocierile de vineri dintre Uniunea Europeană, Canada şi Guvernul regiunii belgiene Wallonia pe tema acordului de parteneriat comercial au eşuat, afirmă surse citate de RTBF. Ministrul canadian al Comerţului, Chrystia Freeland, a părăsit la ora 16.00 sediul Guvernului regiunii belgiene Wallonia, anunţând sfârşitul şi eşecul negocierilor pe tema CETA. Chrystia Freeland s-a declarat dezamăgită şi a vorbit de o oportunitate pierdută.

Acordul de parteneriat comercial UE - Canada a fost blocat de Guvernul regiunii belgiene Wallonia, din raţiuni de ordin social şi ecologic, iar reuniunea extraordinară desfăşurată joi seară la nivel de ambasadori ai celor 28 de state UE nu a reuşit depăşirea impasului, discuţiile continuând vineri cu Ottawa. Ambasadorii celor 28 de state membre UE s-au reunit joi seară, în paralel cu summitul Consiliului European, în efortul de a ajunge la o poziţie de compromis pentru a se depăşi opoziţia regiunii belgiene Wallonia faţă de Acordul Complet Economic şi Comercial UE - Canada (CETA). Însă Guvernul din Wallonia a respins propunerile Uniunii Europene, ceea ce împiedică Guvernul federal belgian să semneze Acordul CETA. După reuniunea ambasadorilor UE, încheiată fără rezultat în cursul nopţii, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, declara că negocierile vor continua vineri. ”Încă sper că vom putea ajunge la un rezultat bun în cursul nopţii şi vineri dimineaţă. Dacă nu vom putea semna acest acord comercial cu Canada, nu văd cum am putea avea tratate similare cu alte părţi ale lumii”, a atras atenţia Juncker.

Regiunea Wallonia ar vrea un document interpretativ al Acordului CETA care să includă garanţii speciale privind protecţia datelor private, amendamente la drepturile pe piaţa muncii, la serviciile generale, la licitaţiile publice, în domeniul asigurărilor sociale şi generale. Premierul regiunii Wallonia, Paul Magnette, a declarat că schimbările propuse joi seară au fost insuficiente, precizând că va discuta direct cu Guvernul de la Ottawa. Guvernul federal al Belgiei are nevoie de aprobarea tuturor entităţilor regionale belgiene pentru a putea semna acordul CETA.

COMISIA EUROPEANĂ VA CONTINUA DEMERSURILE ÎN VEDEREA SEMNĂRII ACORDULUI DE LIBER SCHIMB CU CANADA

Comisia Europeană nu a renunțat la semnarea tratatului de liber-schimb cu Canada (CETA), în pofida eșecului ultimelor negocieri purtate vineri de această țară cu regiunea francofonă belgiană Valonia, care a blocat semnarea acordului, au declarat surse comunitare agențiilor EFE și Reuters.

'Negocierile începute în această dimineață cu guvernul regional din Valonia au intrat în impas (...) Comisia Europeană nu consideră că acesta este sfârșitul procesului ce deschide calea semnării tratatului încheiat între UE și Canada' a declarat una dintre aceste surse.

Reacția vine după ce ministrul canadian al comerțului, Chrystia Freeland, a confirmat eșecul negocierilor purtate vineri cu reprezentanții regiunii valone, ea reproșând Uniunii Europene că 'nu este în acest moment capabilă de un acord internațional nici măcar cu o țară care are valori atât de europene precum Canada'. 'Canada este dezamăgită și eu personal sunt dezamăgită, dar cred că este imposibil. Ne întoarcem acasă', a mai spus în fața presei Chrystia Freeland, potrivit DPA.

IOHANNIS: ROMÂNIA VA ÎNCERCA SĂ OBŢINĂ ELIMINAREA VIZELOR PENTRU CANADA CHIAR FĂRĂ SEMNAREA CETA

România va continua demersurile pentru aplicarea acordului privind eliminarea vizelor de călătorie în Canada chiar dacă nu va fi semnat parteneriatul comercial UE-Ottawa (CETA), afirmă preşedintele Klaus Iohannis într-un interviu acordat site-ului Politico.eu.

"În cazul în care Acordul CETA nu va fi semnat..., noi vom continua negocierile cu partea canadiană. Am putea găsi o soluţie bilaterală în problema vizelor. Totuşi, acesta ar fi momentul ideal pentru soluţionarea acestei probleme", a declarat Klaus Iohannis la Bruxelles.

Preşedintele României a exprimat speranţa că problemele care blochează în prezent semnarea Acordului de parteneriat comercial UE-Canada vor fi soluţionate săptămâna viitoare.

Klaus Iohannis a anunțat vineri, de la Bruxelles, că România a ajuns la o înțelegere cu Canada privind eliminarea vizelor în mod etapizat, în 2017, astfel că țara noastră nu mai are obiecții față de Acordul economic UE-Canada (CETA). ''Am o veste în această dimineață. În această dimineață s-a ajuns la un acord cu partea canadiană, un acord rezonabil pentru ambele părți și în acest fel suntem în situația foarte potrivită pentru discuția de astăzi să ne retragem rezerva pe care am declarat-o față de CETA. România nu mai are niciun fel de obiecțiuni față de Acordul comercial cu Canada'', a spus șeful statului.

Un anunţ similar a fost făcut de premierul Bulgariei, Boiko Borisov, privind eliminarea vizelor de călătorie în Canada pentru cetăţenii bulgari. "Împreună cu preşedintele României, am primit confirmarea scrisă că până în decembrie 2017 regimul vizelor va fi eliminat pentru toţi cetăţenii bulgari. În acest context, eu şi preşedintele României am decis să susţinem semnarea Acordului CETA", a declarat Borisov, conform unui mesaj postat pe site-ul Consiliului European. România şi Bulgaria au condiţionat semnarea Acordului Complet Economic şi Comercial UE-Canada (CETA) de eliminarea vizelor de călătorie.

Însă preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a explicat ulterior că "propunerea" privind eliminarea vizelor de călătorie pe teritoriul canadian pentru cetăţenii români şi bulgari se va concretiza doar dacă va fi semnat Acordul de parteneriat comercial UE-Canada, exprimând speranţa că Belgia va accepta semnarea CETA.

GUVERNUL CANADEI: AR FI PREMATUR SĂ VORBIM DESPRE UN CALENDAR AL ELIMINĂRII VIZELOR

Rezultatele evaluărilor și calendarele pentru ridicarea vizelor sunt discutate cu partenerii noștri europeni, ar fi prematur să comentăm despre viitori pași în acest moment, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanți ai guvernului canadian.

''Guvernul Canadei, în colaborare cu România și Bulgaria, este hotărât să lucreze pentru apropierea de scopul comun al călătoriilor fără viză pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Experți tehnici canadieni au vizitat atât România, cât și Bulgaria în această vară pentru a colecta informații care să ajute Canada să-și revizuiască aprecierile despre performanța fiecărei țări în îndeplinirea criteriilor de ridicare a vizelor pentru Canada. Rezultatele evaluărilor și calendarele pentru ridicarea vizelor sunt discutate cu partenerii noștri europeni. Ar fi prematur să comentăm despre viitori pași în acest moment'', a fost răspunsul departamentului pentru relații cu presa al ministerului pentru imigrație, refugiați și cetățenie de la Ottawa la solicitarea MEDIAFAX pe tema ridicării vizelor în cursul anului 2017.

