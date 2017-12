Nepoata lui Charlie Chaplin vrea să îşi înregistreze numele ca marcă

Laura Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin, vrea să îşi înregistreze numele la Oficiul de Armonizare a Pieţei Interne şi la Institutul Federal pentru Proprietate Intelectuală din Elveţia, pentru clase care acoperă domeniile bijuteriilor, ceasurilor, parfumurilor, hainelor şi creaţiilor artistice. Potrivit unui comunicat, marca Laura Chaplin va proteja şase clase care acoperă, printre altele, domeniul bijuteriilor, ceasurilor, parfumurilor, hainelor şi creaţiilor artistice. Asta înseamnă că oricine va dori să folosească numele Laura Chaplin în una din aceste industrii, indiferent de context, va avea nevoie de o licenţă de utilizare. Laura Chaplin îşi înregistrează numele ca marcă elveţiană şi marcă comunitară pentru a folosi avantajele economice generate de notorietatea numelui Chaplin. Decizia unei persoane de a înregistra un cuvânt, un nume sau un logo ca marcă are la bază, în 80% din cazuri, o idee de business. "O persoană decide să îşi înregistreze numele pornind de la două ipoteze: are o idee de business chiar de la data înregistrării sau se gândeşte să întreprindă ceva pe viitor. În materie de mărci ştim cu toţii că notorietatea este extrem de importantă din punct de vedere economic. În cazul de faţă, numele de familie Chaplin se bucură de notorietate la nivel internaţional, ceea ce face ca orice asociere între un produs de lux cu brandul Chaplin să trezească interesul consumatorilor", a precizat Paul Cosmovici, specialistul în proprietate intelectuală care se ocupă de înregistrarea mărcii Laura Chaplin. Odată înregistrată, o marcă elveţiană sau comunitară are o durată de protecţie de 10 ani cu posibilitatea reînnoirii ulterioare (tot pe o perioadă de 10 ani) contra cost. De regulă, o marcă este înregistrată pe anumite categorii de bunuri şi servicii (clar precizate) pentru care este şi protejată. Pentru denumirea de Charlie Chaplin, bunicul Laurei Chaplin, există 27 de mărci înregistrate, cea mai veche dintre ele datând din 1987. Născută pe 1 februarie 1987, Laura Chaplin a urmat studii în Cinema, Arte şi Psihologie. La vârsta de 13 ani, Laura Chaplin a intrat în lumea modei, lucrând pentru brandul Tommy Hilfiger. Ulterior, aceasta a realizat pictoriale pentru numeroase publicaţii europene, potrivit site-ului personal. În iunie 2009, a obţinut o diplomă în modă de la Federaţia Europeană de Design, iar în octombrie 2009 şi-a prezentat prima colecţie de modă. În 2011, s-a întors la prima sa dragoste - arta. A vernisat prima expoziţie, ulterior picturile sale fiind lansate pe toate pieţele de artă importante la nivel internaţional. Charles Spencer Chaplin, unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul al XX-lea, s-a născut la Londra, în 1889, într-o familie săracă. În adolescenţă a început să joace în musicaluri, în cartierul londonez Soho, apoi a devenit actor de film. Pe 2 februarie 1914, în urmă cu un secol, în scurtmetrajul mut "Lupta pentru existenţă/ Making a Living", primul său film de cinema, Charlie Chaplin a interpretat pentru prima dată personajul vagabondului Charlot, care l-a făcut celebru în lumea întreagă. Personajul, despre care Chaplin a spus că a fost creat întâmplător, într-o zi ploioasă, la studiourile Keystone, a apărut pentru prima dată într-un lungmetraj în producţia cinematografică "Kid Auto Races at Venice" şi pentru ultima oară în "Modern Times" din 1936. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără "Luminile oraşului/ City Lights", "Timpuri noi/ Modern Times" şi "Dictatorul/ The Great Dictator". Charlie Chaplin a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră în 1972, când s-a întors pentru o scurtă perioadă în Statele Unite ale Americii, după o absenţă de peste 20 de ani.