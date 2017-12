New York-ul recunoaşte căsătoriile gay

• Euforie şi extaz • Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a aprobat, vineri noapte, legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex în acest stat. Soarta proiectului de lege a fost nesigură până la votul din Senat, când patru republicani s-au alăturat democraţilor şi proiectul a fost aprobat cu 33 voturi pentru faţă de 29 împotrivă. „Nu-i pot nega unei persoane, plătitor de taxe, muncitor, om al districtului meu şi al statului New York ,aceleaşi drepturi pe care le am eu şi cu soţia mea”, a afirmat republicanul Mark Grisanti. Legea va intra în vigoare în 30 de zile. New York devine astfel cel mai mare stat american ce permite căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Numai cinci alte state americane au adoptat astfel de legi: Vermont, Connecticut, Iowa, Massachusetts şi New Hampshire, precum şi districtul Columbia. Biserica Romano-Catolică şi-a exprimat dezamăgire, în timp ce Biserica anglicană a salutat decizia.

• Europa rămasă în urmă • Paradele Gay Pride s-au desfăşurat într-o stare de euforie SUA, în timp ce în Europa militanţii revendică încă acest drept. La Paris, numeroase lozinci, care îi invitau pe candidaţii la alegerile prezidenţiale din 2012 să se inspire din decizia Senatului statului New York, au fost scandate de zeci de mii de persoane care au participat la o defilare festivă. „Aceleaşi familii, aceleaşi drepturi”, „În 2012, eu voi vota!” şi „Pentru egalitate, defilez în 2011, dar voi vota în 2012” sunt doar câteva dintre lozincile scandate. Pancartele purtate de manifestanţi rezumau revendicările politice ale organizaţiei Inter-LGBT, la care au participat peste 36.000 de persoane. Organizaţia Inter-LGBT cere recunoaşterea familiilor homosexuale, permisiunea de a se căsători şi de a adopta pentru persoanele de acelaşi sex şi adoptarea unei legi în legătură cu identitatea sexuală, care va facilita schimbarea stării civile pentru persoanele transsexuale.

Berlinul şi-a plasat parada Gay Pride din acest an sub semnul luptei contra homofobiei din sport. Cu o zi înainte de începerea Cupei Mondiale la Fotbal feminin din Germania, parada Gay Pride din Berlin a dat un cartonaş roşu homofobiei şi a pledat pentru „o mai mare acceptare şi sprijinire a divertităţii sexuale în sport”. „Federaţia internaţională de fotbal FIFA păstrează tăcerea din păcate în ceea ce priveşte tema homosexualităţii”, afirmă organizatorii celei de-a 33-a ediţii anuale a parăzii, o manifestare care le oferă participanţilor posibilitatea de a da dovadă de originalitate şi de mult umor graţie costumelor pe care le poartă.

În Rusia, manifestarea Gay Pride Slave din Sankt Petersburg, interzisă, a fost dispersată de poliţie şi mai mulţi militanţi care sprijină homosexualitatea au fost interpelaţi de poliţie. Circa 15 persoane, inclusiv liderul comunităţii homosexualilor din Rusia, Nikolai Alexeiev, s-au reunit în Piaţa Dekabristov, în centrul fostei capitale imperiale, purtând afişe pe care se puteau citi texte precum „Pentru toleranţă” şi „Homofobia este o boală”. Foarte rău văzuţi în Rusia, militanţii au fost imediat agresaţi de către trei contramanifestanţi care scandau: „Pederaştilor!”. La paradă au participat homosexuali din Rusia, Ucraina şi Belarus, care voiau să apere propriul lor drept de a manifesta. Paradele gay pe care ei încearcă să le organizeze începând din anul 2006 sunt interzise de către autorităţi şi dispersate destul de dur de către forţele de ordine.